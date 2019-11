Striscia la Notizia smaschera Taylor Mega | dalla d’Urso ubriaca | fuori onda

Striscia La Notizia - Taylor Mega era ubriaca a Live : il retroscena : Taylor Mega era ubriaca a Live Non è la d’Urso: il retroscena di Striscia La Notizia Striscia la Notizia ha confermato quello che molti telespettatori in questi giorni sospettavano: Taylor Mega era ubriaca a Live Non è la d’Urso. Il noto TG satirico, durante la diretta di questa sera, ha mostrato al pubblico un fuori onda proveniente dalla puntata di Live, dove la bionda influencer era in collegamento da Sharm el-Sheikh. Taylor, ...

Taylor Mega - il fuorionda di Striscia La Notizia conferma : "Non posso fare l'ubriaca" (video) : Striscia La Notizia, nella puntata, in onda, stasera, 14 novembre 2019, ha chiarito, una volta per tutte, lo stato di ebrezza di Taylor Mega durante il collegamento, a 'Live Non è la D'Urso, da Sharm el-Sheikh. Il popolo di Twitter ed Instagram si è interrogato, a più riprese, sul tasso alcolemico della giovane influencer. Il fuorionda del programma di Antonio Ricci ha catturato le dichiarazioni dell'ex naufraga de 'L'Isola dei Famosi' ...

Adrian - Striscia la Notizia inchioda Adriano Celentano : "Cambiamo cu*** ogni settimana" : Poteva esimersi Striscia la Notizia dall'aprire il fuoco contro Adrian, il programma di Adriano Celentano tornato in onda la scorsa settimana su Canale 5 e che ha subito registrato un nuovo flop in termini di ascolti? No, ovviamente no. Dunque, il Molleggiato, il suo programma e Paolo Bonolis finisc

Tapiro d’oro a Gigi Buffon – Questa sera a Striscia la Notizia la consegna al portiere della Juventus : Gigi Buffon attapirato: Questa sera a Striscia la Notizia la consegna del Tapiro d’oro al portiere della Juventus Valerio Staffelli è ‘amico’ degli sportivi: l’inviato di Striscia la Notizia consegna infatti spesso e volentieri Tapiri d’oro a chi vive di sport. Questa volta è il turno di Gigi Buffon: il portiere della Juventus riceverà il ‘premio’ perchè la sua immagine è stata usata, a sua ...

Buffon - tapiro d’oro da Striscia la notizia : Gigi come Leotta e Jovanotti : Striscia la notizia, tapiro d’oro a Gianluigi Buffon per truffa: l’elenco delle vittime si allunga tapiro d’oro per Buffon: il portierone della Juventus è finito a Striscia la notizia perché vittima di una truffa. Valerio Staffelli ha consegnato il simbolo del tg satirico per un caso che abbiamo già visto proprio a Striscia la notizia, […] L'articolo Buffon, tapiro d’oro da Striscia la notizia: Gigi come Leotta e ...

Striscia la Notizia - 30 anni dopo la prima puntata... il più clamoroso traguardo raggiunto dal tg satirico : Per quanto riguarda la tv, Striscia la Notizia e Le Iene rappresentano ormai capisaldi dell' intrattenimento e dell' informazione fatta con cura, approfondimento e talvolta sentimento. Antonio Ricci, il papà di Striscia, non si sarebbe mai immaginato un qualcosa di così longevo; infatti, il tg satir

Striscia la notizia - le veline Shaila e Mikaela sul bancone : il deepfake colpisce ancora - occhio alla sorpresa : A Striscia la notizia non guardano in faccia a nessuno, neanche alle veline. E così il temutissimo deepfake, dopo pezzi da novanta della politica come Matteo Renzi e Giuseppe Conte, colpisce duro anche Shaila Gatta e Mikaela Neaze Silva. Nella puntata in onda giovedì 7 novembre alle 20.35, saranno p

“Ricette bestiali” : la Fnovi e Ordine Medici Veterinari di Roma e provincia replicano al servizio di Striscia la notizia : La Fnovi rappresenta orgogliosamente la categoria dei Medici Veterinari italiani tra i quali rientrano tutti quelli che si occupano di animali d’affezione, citati nel servizio de 30 ottobre scorso sulla “Ricetta Elettronica Veterinaria”, curato da Jimmy Ghione durante Striscia la notizia. Pur comprendendo lo spirito che spesso anima la categoria dei giornalisti la Fnovi, in una nota condivisa anche dall’Ordine Medici Veterinari di Roma e ...

“Ricette bestiali” : la Fnovi e Ordine Medici Veterinari di Roma e provincia replicano al servizio di Striscia la notizia : La Fnovi rappresenta orgogliosamente la categoria dei Medici Veterinari italiani tra i quali rientrano tutti quelli che si occupano di animali d’affezione, citati nel servizio de 30 ottobre scorso sulla “Ricetta Elettronica Veterinaria”, curato da Jimmy Ghione durante Striscia la notizia. Pur comprendendo lo spirito che spesso anima la categoria dei giornalisti la Fnovi, in una nota condivisa anche dall’Ordine Medici Veterinari di Roma e ...

REPLICA FNOVI E ORDINE VETERINARI A Striscia LA NOTIZIA : “Ricette bestiali”. La FNOVI e ORDINE Medici VETERINARI di Roma e provincia REPLICAno al servizio di STRISCIA la NOTIZIA. La

Elena Barolo : 17 anni fa velina di ‘Striscia la Notizia’. Ma oggi? La ‘trasformazione’ : “Signore e signori, le Veline!” Quante volte abbiamo sentito queste parole, e quante volte abbiamo visto le due ragazze di Striscia la Notizia – canonicamente una bionda e l’altra mora – ballare sul tavolo del programma ideato da Antonio Ricci. Fra le tante bellezze che si sono alternate fra le Veline ci sono state anche Giorgia Palmas e Elena Barolo. La mora cagliaritana e la bionda torinese rimasero le bellezze del programma per ben due ...

Diletta Leotta vittima di una truffa : arriva il Tapiro di Striscia la notizia : Diletta Leotta vittima della truffa dei bitcoin: arriva il Tapiro d’oro di Striscia la notizia Nuovo Tapiro d’oro di Striscia la notizia per Diletta Leotta. Nei giorni scorsi la bella conduttrice lanciata da Sky Sport è finita al centro di una truffa su Internet. Alcune immagini della presentatrice siciliana sono state utilizzate impropriamente sul web […] L'articolo Diletta Leotta vittima di una truffa: arriva il Tapiro di ...

Striscia la Notizia - Diletta Leotta e la storiaccia di soldi (a sua insaputa) : l'assalto di Valerio Staffelli : Nella serata di martedì 5 ottobre a Striscia la Notizia (Canale 5, ore 20.35) Valerio Staffelli consegna il Tapiro d’oro alla giornalista televisiva Diletta Leotta. Come successo con Jovanotti, infatti, anche la conduttrice televisiva e radiofonica di Dazn era all’oscuro del fatto che alcune sue imm

Michelangelo Giordano intervistato da Striscia la Notizia : Durante la puntata di ieri, 1 novembre 2019, il Tg satirico di Antonio Ricci ha raccontato l’esperienza del cantore Michelangelo