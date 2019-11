“Sta per cambiare tutto” Andrea Cerioli e Arianna Cirrincione | dopo le voci l’annuncio

Ettore Bassi - parla l’ex moglie furiosa e disperata : “Sta poco con le nostre figlie” : parla per la prima volta Angelica, l’ex moglie di Ettore Bassi A distanza di mesi dalla fine di Ballando con le Stelle si riaccendono i riflettori su Ettore Bassi, il secondo classificato dell’ultima edizione del varietà di Milly Carlucci. L’ex moglie dell’attore ha rilasciato una lunga intervista al settimanale Oggi, nel numero in edicola da […] L'articolo Ettore Bassi, parla l’ex moglie furiosa e disperata: ...

Nicola Morra : “Statalizzare l’Ilva? Per me non sarebbe un problema” : Nicola Morra, uno delle figure rilevanti del Movimento 5 Stelle, prende posizione sul possibile futuro dell'ex-Ilva di Taranto. Ai microfoni di Radio Capital il senatore non ha avuto dubbi: "Statalizzare? Per me non sarebbe un problema e ipotizzare l'acquisizione solo temporale servirebbe a mettere in sicurezza lo stabilimento e a restituire la certezza del diritto al paese".Continua a leggere

La rivolta di Dresda contro l’onda xenofoba : “Stato d’emergenza per il pericolo nazista” : Delibera del consiglio comunale del capoluogo sassone contro l’ultradestra. Si sfila la Cdu di Merkel: un errore

Storia di Alejandra e dell’ultimo ghiacciaio del Venezuela : “Sta morendo velocemente. Pochi fondi ma resto per documentare come cambia” : La chiamavano la città della neve eterna. Mérida, affacciata sulla cordigliera delle Ande, adesso è la custode del poco che resta dell’ultimo ghiacciaio del Venezuela. Le cime delle montagne innevate disegnavano il paesaggio, era l’unica città dove si poteva vedere la neve in tutto il Paese. “Le nostre case si affacciavano su uno schermo bianco, sui ghiacciai che erano una parte integrante della nostra Storia e cultura”, racconta ...

“Stasera che scienza!” : ripartono le conferenze aperte al pubblico nella sede FBK di Trento : Dopo il successo della scorsa edizione ripartono gli incontri di “Stasera che scienza!” con alcuni tra i più popolari divulgatori scientifici italiani, per dialogare su temi di forte interesse e attualità. Tutti gli appuntamenti saranno aperti al pubblico, con ingresso libero fino a esaurimento posti, nella sede di Trento della Fondazione Bruno Kessler, in via S. Croce 77. Si parte giovedì 24 ottobre alle 20.30 con l’astrofisico Luca Perri che ...

Virginia Saba - la fidanzata di Luigi Di Maio : “Stanotte mi ha fatto una sorpresa per il mio compleanno” : “Se sono innamorata di Luigi Di Maio? Si, mi sembra si sia capito ormai. E penso che anche Luigi sia innamorato, altrimenti non saremo ancora qui dopo 10 mesi”. A dirlo è Virginia Saba, giornalista e fidanzata del ministro degli Esteri Luigi Di Maio a “Un Giorno da Pecora” dove ha “rivelato” anche un particolare sull’ospite in studio, il ministro dell’Ambiente Sergio Costa: “Dovete sapere che dopo ...

È diventato milionario vincendo al Superenalotto - confessa : “Stavo per compare la Lazio - oggi mi sento solo” : È diventato milionario vincendo 35 milioni di euro al Superenalotto ma il bacio della fortuna arrivato qualche anno fa non gli ha portato tutta la felicità sperata, come lui stesso ha raccontato a “ItaliaSì!” su Rai 1. Intervistato da bnella sua abitazione l’uomo, a volto coperto, racconta: “Vivo in un comprensorio con la vigilanza. A mio figlio ho dovuto mettere una guardia del corpo. Non sto più nel paese dove ero ...

Ciclismo - Letizia Paternoster difende il CT Salvoldi : “Sta subendo attacchi irreali - abbiamo una dignità. Non permettiamo che succedano certe cose” : Dopo le pesanti accuse rivolte dalla pistard friulana Maila Andreotti nei confronti di Dino Salvoldi, Commissario Tecnico dell’Italia femminile di Ciclismo su pista, sono arrivate le prime reazioni da parte di alcuni membri di spicco che fanno parte attualmente della Nazionale. Stiamo parlando di Letizia Paternoster, punta di diamante del movimento tricolore su pista con numerosi successi a livello giovanile e tre medaglie iridate senior a soli ...

Bce - l’economista di Oxford : “Sta agendo in linea con il mandato. Il rischio bolle? Non è un buon motivo per fermare l’acquisto di titoli” : La Banca centrale europea ha un compito ingrato. A differenza delle altre grandi banche centrali, regna sulla moneta di paesi con economie differenti, che non sempre si muovono all’unisono, a volte lo fanno persino in direzioni opposte. Quindi, quel che in un certo momento va bene per alcuni Paesi può non essere adatto per altri. Francoforte è alle prese con un continuo gioco di complessi equilibri. Non stupisce dunque se nel board stanno ...

Dritto e Rovescio - Jacopo Fo perde la pazienza e fa il verso a Daniela Martani : “Stai zitta - stai zitta” : Jacopo Fo ha perso la pazienza e ha scimmiottato – letteralmente – l’attivista vegana Daniela Martani nel corso dell’ultima puntata di Dritto e Rovescio. I due erano ospiti della trasmissione in cui si fronteggiavano vegani e onnivori. L’ex gieffina ha spiegato tutte le ragioni per cui bisognerebbe smettere di mangiare la carne e Fo le ha replicato: “Io capisco il problema del maltrattamento degli animali, ma ...

Zazzaroni consiglia : “Stasera schiererei Milik con Lozano - preservando Mertens per la sfida col Torino…” : Il consiglio di Zazzaroni per Genk-Napoli Il direttore de Il Corriere dello Sport Ivan Zazzaroni, ha rilasciato alcune dichiarazioni riguardo il match di stasera Genk-Napoli ai microfoni di Radio Marte: “Io giocherei con Milik e Lozano contro il Genk. Mertens lo preserverei per la partita di Torino che è fondamentale. Ancelotti è abbastanza incavolato con la squadra, non sta corrispondendo attenzione da parte di qualcuno. Le partite ...

Il presidente del Genk al Cormezz : “Stasera ci sarà una sorpresa per Koulibaly” : Peter Croonen, presidente del Genk, ha rilasciato un’intervista al Corriere del Mezzogiorno, in cui ha parlato anche della sorpresa prevista per oggi per il ritorno a Genk di Koulibaly Il presidente si è poi espresso sulla situazione di Mertens che ha il contratto in scadenza e non ha ancora firmato il rinnovo con il Napoli «Dries è un grande giocatore, può fare la differenza in ogni partita, può superare Maradona e poi conquistare il ...

“Sta per succedere”. Federica Panicucci sposerà molto presto Marco Baccini : Federica Panicucci ha di fronte a se una meraviglioso futuro. Almeno questa è l’idea di Giovanni Ciacci ed Elenoire Casalegno sono tornati su TV 8 con Vite da Copertina, la nuova edizione di rotocalco quotidiano che si occupa di gossip, attualità, cultura pop e televisione. L’argomento della puntata di oggi era dedicato ai matrimoni vip. Dopo aver parlato del gossip passato (quello estivo), il discorso si è spostato sui ‘futuri sposi’ ed è lì ...

Formula 1 – Ferrari super a Sochi - ma Wolff non molla : “Stanno spaccando tutti - ma…” : Toto Wolff non ha intenzione di gettare la spugna dopo la pole position conquistata ieri da Leclerc a Sochi Charles Leclerc ha conquistato ieri a Sochi la sua quarta pole position consecutiva. La Ferrari, dunque, ancora una volta è riuscita a far meglio della Mercedes, mettendo in difficoltà il team di Brackley. Nonostante la disfatta in qualifica, Toto Wolff non ha intenzione di gettare la spugna: “non ci arrendiamo mai“, ha ...