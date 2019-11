Speed skating | Coppa del Mondo 2019-2020 | Francesco Betti guida la carica dei giovani

Fonte : oasport

(Di giovedì 14 novembre 2019) Ormai ci siamo, la stagione delloè pronta per partire. L’Italia inizierà la propria avventura dalla prima tappa (15-17 novembre) didela Minsk (Bielorussia) e le aspettative sono un po’ le solite: battersi fino in fondo contro colossi come Olanda, Norvegia, Stati Uniti e Giappone. Il d.t. Maurizio Marchetto sta lavorando alacremente per consentire agli azzurri di ambire ai massimi traguardi e cercare di rivaleggiare nel migliore dei modi contro una concorrenza spietata. La selezione del Bel Paese ha in Francesca Lollobrigida la “Stella Polare” e spera di recuperare al 100% della propria condizione Nicola Tumolero, tornato a pattinare dopo la stagione di silenzi e sofferenze posteriore all’infortunio serio delle Olimpiadi 2018 a PyeongChang (Corea del Sud). Il 25enne nativo di Roana sembra finalmente essersi messo alle spalle le ...

