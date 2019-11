‘Sognando l’Olimpo’ | Simona Quadarella – Seconda puntata | le speranze di medaglia

Fonte : oasport

(Di giovedì 14 novembre 2019) Nata a Roma il 18 dicembre 1998 (dunque prossima a compiere 21 anni), 1.72 metri di altezza ed un peso forma di 57 kg,è attualmente la regina del mezzofondo italiano del nuoto in corsia. Tesserata per il Circolo Canottieri Aniene, la romana si è dedicata al nuoto sin dall’età di otto anni, quando è stata inserita nel settore agonistico della Società Polisportiva Delta Roma. E attualmente allenata dall’ex nuotatore Christian Minotti, anche lui mezzofondista. A fine 2016 è entrata a far parte nel Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, in qualità di atleta del Gruppo Sportivo Fiamme Rosse, ma proprio qualche giorno fa ha deciso di non rinnovare il tesseramento: scelta motivata da ragioni personali, presa già ai Campionati del Mondo 2019 di Gwangju. Le sue specialità sono gli 800 ed i 1500 stile libero, ma nuota anche i 200 ed i 400, con buonissimi risultati ...

