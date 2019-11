Sinner-Marcora | Challenger Ortisei 2019 oggi | orario d’inizio e come vederla in tv

Fonte : oasport

(Di giovedì 14 novembre 2019) Si giocheranno, giovedì 14 novembre, gli ottavi di finale del torneo di singolare deldi: l’ultimo match di giornata sul Campo Centrale metterà di fronte due italiani, ovvero il numero 2, Jannik, ed il numero 13, Roberto, nel match che scatterà non prima delle ore 19.00. La sfida sarà visibile in streaming sul sito ufficiale deldi, mentre OA Sport vi assicurerà la diretta live testuale dell’incontro. Di seguito il programma dell’ultimo singolare sul Campo Centrale di, giovedì 14 novembre, che inizierà non prima delle ore 19.00.SEGUIRE LIVEGiovedì 14 novembre non prima delle ore 19.00 Jannik-RobertoDiretta streaming sul sito ufficiale deldiDiretta live testuale su OA Sport roberto.santangelo@oasport.it Clicca qui per ...

Moixus1970 : RT @LucaFiorino24: Jannik #Sinner ???? in onda domani su @SuperTennisTv a partire dalle ore 19:00 nel terzo turno di Challenger di Ortisei.… - Luca21013415 : RT @LucaFiorino24: Jannik #Sinner ???? in onda domani su @SuperTennisTv a partire dalle ore 19:00 nel terzo turno di Challenger di Ortisei.… - MoneyOnTennis : Italy - ATP CH Ortisei 14 Nov 2019 - 11:00 Andrea Pellegrino - Luca Vanni Italy - ATP CH Ortisei 14 Nov 2019 - 18:… -