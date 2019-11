Sindel arriva in Mortal Kombat 11 | il trailer segna il ritorno della regina

Fonte : optimaitalia

(Di giovedì 14 novembre 2019) Le battaglie di11 non sono ancora finite. Disponibile ormai da alcuni mesi - era aprile quando è sbarcato su PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch e PC -, il picchiaduro più brutale e sanguinolento dell'attuale generazione si prepara infatti a combattere ancora schierando nelle sue arene un nuovo combattente. Per altro già piuttosto noto allo zoccolo duro di appassionati. Si tratta di, che per l'occasione esibisce combo e incredibili abilità neldi gameplay pubblicato dagli sviluppatori di NetherRealm Studios e dal publisher Warner Bros. Games. E che potete guardare anche voi cliccando sul tasto Play poco più in basso. https://www.youtube.com/watch?v=zQYHQGOevfQ&feature=emb title Molti di voi ricorderanno cheè la precedentedi Edenia e madrePrincipessa Kitana, poi costretta a tradire il suo stesso popolo e a sposare ...

