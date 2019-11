Fonte : ilfattoquotidiano

(Di giovedì 14 novembre 2019)to. Manca poco più di un mese a Natale e la lieta novella la lancia il settimanale Chi. “Da tempo ormai si sono perse le tracce dienfant prodige delitaliano e fratello del regista – scrive Alfonso Signorini nelle rubrica Pillole di Gossip –hato i set per trasferirsi in Umbria e coltivare la sua grande passione: lavorare il legno. Infatti, haundifatti a mano per la casa. E il suo marchio va a ruba”. Il dispaccio parla chiaro: niente più, ma tronchi, martello e scalpello per il fratello minore di Gabriele che invece farà uscire a febbraio 2020 il suo nuovo film I Migliori anni., 37 anni, esordio nel 1999 come attore sul set disenior, Come te nessuno mai, ha girato anche tre film da regista tra il 2008 e il 2015 non riscuotendo il successo sperato. Celebri, ...

FQMagazineit : Silvio Muccino lascia il cinema e diventa falegname: ha aperto un mobilificio di prodotti fatti a mano - Noovyis : (Silvio Muccino lascia il cinema e diventa falegname: ha aperto un mobilificio di prodotti fatti a mano) Playhitmu… - GazzettaDelSud : @SilvioMuccino abbandona il cinema: è diventato un #falegname -