Sicilia | Anci | ' ok risorse a Consorzi bonifica ma bisogna bloccare pagamenti ruoli'

Manovra : AnciSicilia - ‘tavolo di confronto su svantaggi insularità’ : Palermo, 12 nov. (Adnkronos) – “Non possiamo non apprezzare i contenuti del documento che Sicilia e Sardegna hanno presentato durante la seduta congiunta delle Commissioni Bilancio e Finanza di Camera e Senato in cui si sottolinea come sia illegale non inserire nella Legge di stabilità nazionale specifiche norme per ripianare lo svantaggio che deriva dall’insularità”. Così il presidente di AnciSicilia Leoluca Orlando che ...

Maltempo Sicilia : allerta meteo arancione a Palermo : Prosegue anche oggi l’allerta meteo arancione su Palermo: la Protezione Civile Regionale ha diffuso l’avviso per il rischio meteo-idrogeologico ed idraulico, valido fino alle 24. Nell’area piove ininterrottamente da ieri. L'articolo Maltempo Sicilia: allerta meteo arancione a Palermo sembra essere il primo su meteo Web.

Catania : Anci Sicilia - 'solidarietò a sindaco Aci Bonaccorsi' : Palermo, 7 nov.(Adnkronos) - "Esprimiamo la nostra solidarietà al sindaco di Aci Bonaccorsi, Vito Di Mauro che è stato vittima di un attentato incendiario in queste ore". Lo hanno dichiarato Leoluca Orlando e Mario Emanuele Alvano, presidente e segretario generale di Anci Sicilia. "L’intimidazione s

