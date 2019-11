“Siamo fatti così” è tornato | ma quanto te lo ricordi?

Fonte : wired

(Di giovedì 14 novembre 2019) Da qualche giorno su Netflix Italia ha fatto capolino Siamocosì, il cartone animato che più di ogni sussidiario o enciclopedia ha segnato le conoscenze anatomiche e fisiologiche della generazione dei trenta-quarantenni di oggi. Se anche tu, quando sei malato, pensi alle tue difese immunitarie come un esercito di grossi omuncoli bianchi incazzosi, se alle parole globuli rossi ti figuri una processione di strani individui con un pacco di bolle sulla schiena e no, non riesci a credere che lo stafilococco non possieda davvero un lungo naso rosso… accomodati, questo è il quiz che fa per te. Dieci domande da affrontare in compagnia di scienza, l’inevitabile nostalgia e qualche curiosità inaspettata., mate lo? Wired.

