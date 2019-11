Fonte : agi

(Di giovedì 14 novembre 2019) La strada è sì lunga, ma intanto la maggioranza di governo fissa i primi paletti, circoscrivendo il campo d'azione e spazzando via in un sol colpo ogni ipotesi di proporzionale puro (inviso al Pd e al segretario Nicola Zingaretti). I dem, però, devono 'cedere' sul maggioritario, che esce di scena, per la gioia di M5s e Leu. Scelta che, in realtà, non dispiace nemmeno a Italia viva. Il timing che i giallorossi si sono dati, poi, è abbastanza serrato: entro un mese, al massimo il 20 dicembre, sarà incardinata in commissione alla Camera la proposta di riforma della. È l'esito del primo verticeriforma del sistema di voto, durato circa due ore e terminato - come ormai da prassi della nuova maggioranza - con un documento unitario in cui si dice chiaramente che, "in coerenza con il programma di Governo che si e' posto l'obiettivo di incrementare le ...

fisco24_info : Si riapre la partita sulla legge elettorale: La strada è sì lunga, ma intanto la maggioranza di governo fissa i pri… - Agenzia_Italia : Si riapre la partita sulla legge elettorale - Orticalab : Micovschi per poco non riapre la partita... Avellino sfortunato.... -