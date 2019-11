Si allontana sotto la pioggia | ritrovato anziano

Fonte : romadailynews

(Di giovedì 14 novembre 2019) Roma – In poche ore, grazie all’utilizzo del protocollo per le persone scomparse, la Polizia di Stato ha rintracciato untosi senza metalabattente a Roma. Nella serata di ieri, presso gli uffici del commissariato Colombo si e’ presentata una donna denunciando la scomparsa del compagno settantottenne, malato di Alzheimer. La stessa ha riferito di averlo lasciato momentaneamente in macchina per il tempo strettamente necessario a ritirare un capo di abbigliamento all’interno di un esercizio commerciale ma, tornando in autovettura, non lo aveva piu’ trovato. La signora lo ha contattato subito al telefono, ma l’uomo le ha risposto in maniera vaga, imprecisa e sbrigativa, dicendole che si sarebbero visti in seguito. Preoccupata per tale comportamento, inusuale e mai verificatosi prima, la donna ha continuato a chiamarlo al ...

CasilinaNews : Ostiense, anziano malato di Alzheimer si allontana sotto la pioggia battente - Penny_PY_ : @Robert46268422 C'è un significato profondo sotto al post, ma credo che sia difficile da capire....il tema è quello… - sergiomariotti : RT @DavLucia: Alla fine nn siamo poi così distanti siamo sotto lo stesso cielo,abbiamo le stesse stelle,guardiamo la stessa luna,viviamo g… -