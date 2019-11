Serie B | calendario 13^ giornata in tv | Pescara-Cremonese in chiaro su Rai Sport

Fonte : Blastingnews

(Di giovedì 14 novembre 2019) Il campionato diB riprenderà dopo la pausa per le nazionali. In programma ci sarà la 13ª, che si aprirà venerdì 22 novembre 2019 alle ore 21.00 con l’anticipo. La partita dello Stadio Adriatico verrà trasmessa in diretta tv su DAZN, ma anche insu Rai. I padroni di casa, che si trovano in piena lotta per la promozione inA, hanno ottenuto 2 successi negli ultimi 2 turni e vorranno prolungare la striscia di imbattibilità. Gli ospiti, dal canto loro, dopo la vittoria in trasferta all’esordio stagionale, non hanno più vinto lontani da Cremona. In attesa di scoprire cosa accadrà in campo, diamo uno sguardo alle altre sfide in programma nella 13ª....

