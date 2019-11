Senza motivo attacca con ombrello una donna al supermercato | denunciato ghanese

Manuel Bortuzzo - il papà Franco : «Luca era sportivo come il mio Manuel - ucciso Senza un motivo» : «Sono sconvolto. Non sapevo che fosse morto». Franco Bortuzzo, il papà di Manuel, il diciannovenne colpito il 3 febbraio scorso dal proiettile di una P38 che gli ha attraversato il...

Palermo - uomo aggredito Senza motivo : l’ultimo di una serie di casi di violenza inspiegata : Un uomo di 33 anni è stato aggredito e colpito alla testa in pieno centro città da uno sconosciuto. Non è il primo caso: da alcuni giorrni, nel capoluogo siculo, si sono verificate violenze e aggressioni che apparentemente non nascondono alcun movente. Le forze dell'ordine stanno indagando per cercare di dare una spiegazione alle aggressioni.Continua a leggere

Minore rinchiusa in comunità dai servizi sociali : Le hanno dato psicofarmaci Senza nessun motivo : Costanza Tosi Dopo l'allontanamento dalla madre la ragazzina è stata portata in un centro in provincia di Asti dove si trova rinchiusa da giugno senza vedere nessuno e imbottita di psicofarmaci di cui non avrebbe bisogno rinchiusa in una casa famiglia, imbottita di psicofarmaci, esclusa dalla vita, distaccata dal mondo. É questa la situazione di Giorgia, una ragazza di 17 anni a cui gli assistenti sociali hanno tolto tutto ...

Assolto il togolese che aggredì due donne Senza motivo : incapace di intendere e di volere : Francesco Curridori Il 24enne originario del Togo che lo scorso mese ha aggredito due donne nel sottopasso della stazione ferroviaria di Lecco è stato Assolto perché incapace di intendere e di volere Assolto perché incapace di intendere e volere. Il 24enne originario del Togo che lo scorso mese ha aggredito due donne nel sottopasso della stazione ferroviaria di Lecco sarà comunque costretto a trascorrere due anni in Rems (Residenza ...

WhatsApp è sparita dal Play Store Senza motivo - ma c’è un modo per raggiungerla : WhatsApp sparisce dai risultati delle ricerche sul Play Store di Google, rendendo quindi più difficile l'installazione per i nuovi clienti. L'articolo WhatsApp è sparita dal Play Store senza motivo, ma c’è un modo per raggiungerla proviene da TuttoAndroid.

Dramma in Spagna - accoltella Senza motivo poliziotto in borghese : ha un malore e muore : Il 42enne ha aggredito senza motivo un agente della Guardia Civil che era in un locale in borghese e fuori servizio a Lanjaròn, in Andalusia. Quando i colleghi del poliziotto ferito lo hanno bloccato, lui è crollato a terra esanime. Per l'autopsia si è trattato di un attacco cardiaco improvviso.Continua a leggere

Nadia Toffa - bufera su Ilary Blasi : non c’era a ricordarla. Poi salta fuori il motivo dell’asSenza : E' andata in onda la prima puntata della nuova stagione de Le Iene. Una stagione triste, la prima senza Nadia Toffa, la conduttrice e giornalista de Le Iene venuta a mancare il 13 agosto 2019 a causa di un tumore al cervello. “Niente sarà più come prima” scrivevano quelli de Le Iene il giorno della morte di Nadia e infatti è proprio così. La prima puntata della nuova stagione è stata all’insegna dell’emozione e del ricordo di Nadia Toffa. 100 ...

Cerignola - 17enne e 19enne finiscono in ospedale : picchiati Senza motivo da sconosciuti : Due ragazzi di 17 e 19 anni sono stati aggrediti, senza alcun apparente motivo, da alcuni coetanei mentre si trovavano nei pressi della villa comunale di Cerignola. Il 17enne ha riportato una frattura del setto nasale, l’altro una sospetta frattura della mandibola. Altra aggressione anche a Foggia: feriti due minori.Continua a leggere

Facebook disattiva account Senza motivo? C'è l'obbligo di risarcimento : Paolo Mauri Il tribunale di Pordenone ha stabilito con una sentenza del 2018 che in caso di cancellazione di un account senza motivo Facebook è obbligata a riattivarlo e a risarcire il proprietario Recentemente la censura di Facebook si è abbattuta su quell'area politica che fa capo principalmente a Casapound e Forza Nuova: centinaia di profili personali e decine di pagine ufficiali dei due movimenti politici e delle associazioni a ...

L’attrice Gloria Cuminetti presa a pugni Senza motivo in strada a Torino - finisce in ospedale : La trentenne Gloria Cuminetti, protagonista di numerosi spettacoli per teatro, cinema e pubblicità, aggredita da un 34enne che colpiva passanti a caso in strada nel quartiere di Barriera di Milano. L'attrice ha dovuto trascorre l'intera notte in ospedale per gli accertamenti del caso. L'aggressore fermato dai carabinieri col taser. \\L'attrice 30enne di origini bergamasche Gloria Cuminetti è stata aggredita per strada a Torino. La donna è ...