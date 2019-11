Se abbiamo paura della natura a casa nostra

Capello : “Il Milan gioca con paura. Zaniolo è il più forte talento che abbiamo in Italia” : “Che la squadra sia in difficoltà, che i gioca tori non siano di grandissimo livello, ma normali, lo sanno tutti, lo si vede. Ma quello che si vede maggiormente quando si è a San Siro è che gioca no con paura, non hanno personalità, hanno timore e non stanno rendendo secondo il loro valore”. Così Fabio Capello analizza il difficile momento del Milan , ieri sconfitto in casa dalla Lazio. “Ogni qualvolta hanno il pallone fra i ...

Cile spezzato tra proteste e lotta : 'Siamo stanchi e abbiamo paura' : Negli ultimi giorni, numerosi manifestanti sono scesi per le strade e per le piazze del Cile per far sentire il loro malcontento: la goccia che ha fatto traboccare il vaso sono stati i rincari dei biglietti del trasporto pubblico, ma in realtà c'è molto di più. "Non sono i 30 pesos in più" urlano i Cileni sui social network, "è tutto". Ma in cosa consiste questo "tutto"? I 30 pesos in più e quello che c'è dietro Tutto sembra cominciare con il ...