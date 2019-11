Scopre leggendo il giornale di essere morto da due giorni

Fonte : baritalianews

(Di giovedì 14 novembre 2019) Un uomo ha scoperto dida dueun quotidiano. E’ successo a un cittadino francese che ha pensato subito a uno scherzo ma poi ha scoperto che non lo era. L’uomo abita nella città francese di Ferte-Bernard che si trova nel dipartimento di Sarthe. All’improvviso a casa di quest’uomo sono iniziati ad arrivare messaggi di cordoglio da parte di tanti amici e anche di numerosi parenti. Un amico lo avvisato che il quotidiano della città dueprima tra i necrologi portava il suo nome. L’uomo è andato al giornalaio e ha chiesto il quotidiano di dueprima e ha verificato che tra i nomi delle persone morte quel giorno c’era anche il suo. La pubblicazione dei necrologi avviene da parte dei dipendenti comunali a cui l’uomo si è rivolto per chiedere informazioni. I dipendenti comunali, si sono prima accertati che non era uno sbaglio, la ...

