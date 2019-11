“Sapete cosa ha fatto Ambra Lombardo?” Kiko Nalli tradito | la bomba dell’ex di Gaetano

Fonte : caffeinamagazine

(Di giovedì 14 novembre 2019) “Aspetto le foto del bacio” aveva dettoLombardo attraverso le sue Instagram Stories e due giorni fa è stata accontentata. Il settimanale ‘Diva e Donna’ l’ha accontentata. Nelle immagini pubblicate dal settimanale si vede la fidanzata di Kikòalzarsi la maglietta per mostrare aArena i risultati della sua operazione di chirurgia estetica sul suo dècolletè.Lombardo eArena ridono di gusto, mostrando di essere davvero molto intimi, e alla fine scatta il bacio. Continua a tenere banco nel salotto di Pomeriggio Cinque il presunto flirt tra i due ex concorrenti del Grande FratelloArena eLombardo: a buttare benzina sul fuoco ci ha pensato Giulia Napolitano, ex fidanzata di Arena. Lo scontro è andato in onda giovedì 14 novembre.KikòLombardo eArena sono d’accordo su un’unica: il tradimento non c’è stato e la foto ...

