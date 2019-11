Salvini a Bologna | tensione al corteo dei centri sociali | manifestanti allontanati con

Salvini a Bologna - tensioni polizia-centri sociali : Bologna, 14 nov. (AdnKronos) – Idranti contro i manifestanti del corteo dei centri sociali partiti da Piazza San Francesco dopo il lancio delle bottiglie contro le forze dell’ordine, dislocate a chiudere l’accesso di Via Reno. A poca distanza, al Paladozza di Bologna, Matteo Salvini sta per lanciare Lucia Borgonzoni alla presidenza dell’Emilia-Romagna. Il corteo è arrivato in zona piazza Azzarita attorno alle 19.30 e ha ...

Bologna - Salvini al PalaDozza lancia la campagna per le Regionali : “Fuori teppisti che cercano di aggredire la polizia” : “Fuori ci sono dei teppisti che cercano di aggredire poliziotti e carabinieri, in democrazia non funziona così”. Matteo Salvini, poco prima di salire sul palco del PalaDozza a Bologna per lanciare la campagna elettorale per le Regionali in Emilia Romagna, attacca i manifestanti che protestano fuori dal palazzetto dello sport. “Poliziotti e carabinieri dovrebbero essere in stazione a controllare gli spacciatori, non in strada a ...

Salvini a Bologna - tensioni al corteo anti lega : polizia usa gli idranti sui manifestanti : La tensione è salita quando i manifestanti hanno cercato di raggiungere la zona rossa formata intorno al Paladozza vive era in corso la convention della lega con la presenza di Matteo Salvini e della candidata Lucia Borgonzoni. C'è stato un lancio di oggetti e la polizia ha riposto con gli idranti disperdendo la folla.Continua a leggere

Lega - a Bologna sfida di piazze e numeri : Salvini apre la campagna per la Regione : Nella sera del 14 novembre apre ufficialmente la campagna elettorale della Lega per le regionali in Emilia Romagna del 26 gennaio

Bologna - idranti contro i manifestanti del corteo contro Lega e Matteo Salvini : "Vi odiamo" : I soliti noti, "sinceri democratici". Siamo a Bologna, dove i centri sociali sono in strada per manifestare contro la sola presenza di Matteo Salvini in città, al PalaDozza la festa della Lega per lanciare la candidatura di Lucia Borzongoni, leader della coalizione di centrodestra, che il 26 gennaio

Salvini a Bologna apre la campagna per l'Emilia-Romagna. Duemila al corteo dei centri sociali : I cartelli: "Porti(ci) aperti". Lenzuola alle finestre: "Bacioni dalla Russia". E in piazza è attesa per la protesta delle "sardine". "Se sono pacifiche, sono le benvenute", dice il leader della Lega delle contestazioni. "Borgonzoni candidata di tutto il centrodestra". E sul...

Salvini a Bologna per le Regionali - pronte le contestazioni : "Sardine" in piazza e il corteo dei centri sociali e degli anarchici. Lenzuola alle finestre: "Bacioni dalla Russia"

Bologna - Salvini ‘inseguito’ dai social : “Qui c’è Facebook - qui Instagram e qui TikTok”. Poi : “Devo cantare? Faccio vedere la pancia?” : Matteo Salvini è a Bologna, al PalaDozza, per l’evento che darà il via alla campagna elettorale in Emilia-Romagna. Prima della serata con la candidata della Lega, Lucia Borgonzoni, il segretario del Carroccio ha mostrato, sui social, la preparazione del comizio seguito da tre persone del proprio staff che si occupa di comunicazione. Salvini, infatti, è comparso in diretta in contemporanea su Facebook e Instagram, mentre un’altra ...

Salvini chiama i leghisti lombardi per riempire il palazzetto a Bologna : In una circolare indirizzata a tutti gli iscritti la segreteria regionale della Lega in lombardia ha chiesto di raggiungere il Paladozza di Bologna giovedì prossimo, quando Matteo Salvini aprirà la campagna elettorale del partito a supporto di Borgonzoni, candidata alla presidenza dell'Emilia Romagna per la destra.Continua a leggere

Crozza-Salvini contro il vescovo di Bologna : “Toglie il maiale dai tortellini? E poi togliamo l’uva dal vino e i fondi russi dalla Lega?” : Nel corso della nuova puntata di Fratelli di Crozza – in onda tutti i venerdì in prima serata sul Nove – un esilarante Crozza/ Salvini si scaglia contro l’iniziativa ‘Tortellino dell’accoglienza’, con carne di pollo al posto del maiale, voluta dall’Arcivescovo di Bologna per andare incontro ai cittadini di fede islamica: “Ci volete far mangiare i tortellini senza carne ? Ci volete togliere il maiale dai tortellini? e perché non toglierci ...