Salvini a Bologna per le Regionali | un migliaio al corteo dei centri sociali

Salvini a Bologna per le Regionali - in centinaia al corteo dei centri sociali : I cartelli: "Porti(ci) aperti". Lenzuola alle finestre: "Bacioni dalla Russia". E in piazza è attesa per la protesta delle "sardine"

Salvini a Bologna per le Regionali - pronte le contestazioni : "Sardine" in piazza e il corteo dei centri sociali e degli anarchici. Lenzuola alle finestre: "Bacioni dalla Russia"

Bologna - Salvini ‘inseguito’ dai social : “Qui c’è Facebook - qui Instagram e qui TikTok”. Poi : “Devo cantare? Faccio vedere la pancia?” : Matteo Salvini è a Bologna, al PalaDozza, per l’evento che darà il via alla campagna elettorale in Emilia-Romagna. Prima della serata con la candidata della Lega, Lucia Borgonzoni, il segretario del Carroccio ha mostrato, sui social, la preparazione del comizio seguito da tre persone del proprio staff che si occupa di comunicazione. Salvini, infatti, è comparso in diretta in contemporanea su Facebook e Instagram, mentre un’altra ...

Salvini chiama i leghisti lombardi per riempire il palazzetto a Bologna : In una circolare indirizzata a tutti gli iscritti la segreteria regionale della Lega in lombardia ha chiesto di raggiungere il Paladozza di Bologna giovedì prossimo, quando Matteo Salvini aprirà la campagna elettorale del partito a supporto di Borgonzoni, candidata alla presidenza dell'Emilia Romagna per la destra.Continua a leggere

Per le elezioni regionali in Emilia Salvini mobilita i leghisti lombardi : “Tutti a Bologna” : In una circolare indirizzata a tutti gli iscritti la segreteria regionale della Lega in lombardia ha chiesto di raggiungere il Paladozza di Bologna giovedì prossimo, quando Matteo Salvini aprirà la campagna elettorale del partito a supporto di Borgonzoni, candidata alla presidenza dell'Emilia Romagna per la destra.Continua a leggere

Crozza-Salvini contro il vescovo di Bologna : “Toglie il maiale dai tortellini? E poi togliamo l’uva dal vino e i fondi russi dalla Lega?” : Nel corso della nuova puntata di Fratelli di Crozza – in onda tutti i venerdì in prima serata sul Nove – un esilarante Crozza/ Salvini si scaglia contro l’iniziativa ‘Tortellino dell’accoglienza’, con carne di pollo al posto del maiale, voluta dall’Arcivescovo di Bologna per andare incontro ai cittadini di fede islamica: “Ci volete far mangiare i tortellini senza carne ? Ci volete togliere il maiale dai tortellini? e perché non toglierci ...

Bologna : tortellini al pollo per favorire l'integrazione - Salvini e la Lega contrari : Un tortellino bolognese al pollo. In occasione della festa patronale di San Petronio (che prenderà il via venerdì 4 ottobre) si distribuirà oltre al classico tortellino con ripieno di maiale, il tortellino dell’accoglienza, ossia al pollo. E subito è scoppiata la polemica (politica) che ha investito, principalmente, la Diocesi di Bologna (guidata da monsignor Matteo Zuppi). Matteo Salvini, leader della Lega, è subito andato all'attacco: "Stanno ...

Salvini contro l’arcivescovo di Bologna : “Tortellini al pollo? Cercano di cancellare la nostra storia e la nostra cultura” : L’idea dell’arcivescovo Matteo Maria Zuppi di lanciare il “tortellino dell’accoglienza” a base di carne di pollo in occasione della festa del patrono, San Petronio, divide Bologna. La ricetta senza maiale, quindi anche per i musulmani che non possono mangiarlo, fa insorgere il centrodestra a pochi giorni dall’apertura degli stand in piazza Maggiore. Da Terni, durante un comizio elettorale, attacca Matteo Salvini: “È come dire il vino rosso ...

Bologna : Salvini - 'tortellini al pollo?'anche vescovo cancella storia e cultura'(2) : (AdnKronos) - "Giustamente -ha aggiunto Salvini durante una diretta Facebook- sono insorti i bolognesi: mamme, papà, nonne, nonni, parroci, suore. I tortellini senza carne per non offendere chi arriva a Bologna. Aveva straragione Oriana Fallaci: il problema non sono coloro che arrivano da lontano o

Bologna : Salvini - ‘tortellini al pollo?’anche vescovo cancella storia e cultura'(2) : (AdnKronos) – “Giustamente -ha aggiunto Salvini durante una diretta Facebook- sono insorti i bolognesi: mamme, papà, nonne, nonni, parroci, suore. I tortellini senza carne per non offendere chi arriva a Bologna. Aveva straragione Oriana Fallaci: il problema non sono coloro che arrivano da lontano o gli islamici; il problema sono alcuni italiani che si vergognano di quello che sono, che cercano di far finta di essere ...

A Bologna - tortellini senza carne di maiale per l'integrazione. Salvini : "Cancella storia e cultura" : “Per il rispetto, il vescovo di Bologna ha lanciato i tortellini senza carne di maiale. È come dire il vino rosso in Umbria senza uva per rispetto. Vi rendete conto che stanno cercando di cancellare la nostra storia, la nostra cultura?”. Lo ha affermato Matteo Salvini durante un comizio ad Attigliano, in provincia di Terni, a proposito della decisione del vescovo di Bologna, Matteo Zuppi, di lanciare in occasione della festa ...

Bologna : Salvini - 'tortellini al pollo?'anche vescovo cancella storia e cultura' : Roma, 1 ott. (AdnKronos) - "Per il rispetto, il vescovo di Bologna, manco un passante, ha lanciato i tortellini senza carne di maiale. E' come dire il vino rosso in Umbria senza uva per rispetto. Vi rendete conto che stanno cercando di cancellare la nostra storia, la nostra cultura?" Lo ha affermato

Bologna : Salvini - ‘tortellini al pollo?’anche vescovo cancella storia e cultura’ : Roma, 1 ott. (AdnKronos) – “Per il rispetto, il vescovo di Bologna, manco un passante, ha lanciato i tortellini senza carne di maiale. E’ come dire il vino rosso in Umbria senza uva per rispetto. Vi rendete conto che stanno cercando di cancellare la nostra storia, la nostra cultura?” Lo ha affermato Matteo Salvini durante un comizio ad Attigliano, in provincia di Terni, a proposito della decisione del vescovo di ...