Rugby | - 2 al test match Italia v Giappone a L' Aquila Per l' Italdonne primo allenamento

Rugby femminile - il XV dell’Italia per il Test Match col Giappone. La formazione scelta da Andrea Di Giandomenico : Il CT della Nazionale italiana di Rugby femminile, Andrea Di Giandomenico, ha comunicato la formazione che scenderà in campo sabato 16 novembre alle ore 14.30 allo stadio “Tommaso Fattori” de L’Aquila nel Test Match contro il Giappone: fascia di capitano per la prima volta indossata da Ilaria Arrighetti, alla 43ma presenza in azzurro. L’estremo sarà Sarasso, mentre sulle ali titolari Magatti e Stefano, con i centri che ...

Rugby Femminile – Le azzurre sfidano il Giappone : in diretta il Test Match dell’Italdonne : Italdonne: le azzurre in diretta su Rai Sport nel Test Match contro il Giappone a L’Aquila Il grande Rugby internazionale sarà ancora protagonista sui canali Rai. Dopo aver trasmesso tutte le partite della Nazionale Italiana Rugby, parte della fase a Gironi e la fase finale della nona edizione della Rugby World Cup 2019 in Giappone in diretta su Rai 2 e Rai Sport – conclusasi nella mattinata italiana di sabato 2 novembre con la ...

Rugby - ranking mondiale aggiornato (28 ottobre) : Italia 12ma - Inghilterra in testa davanti al Sudafrica : Rilasciato alla fine delle semifinali della Coppa del Mondo il ranking mondiale di Rugby, che varia in modo sensibile nei piani alti poiché gli incontri della manifestazione iridata valgono in maniera doppia per la graduatoria rispetto a tutti gli altri, stravolgendo la situazione. Le due finaliste si ritrovano così ai primi due posti, mentre le squadre che si giocheranno il terzo posto inseguono, ma le ultime due sfide della rassegna iridata ...

Rugby - Mondiali 2019 : risultati e classifiche fase a gironi. Galles ed Australia appaiate in testa nella Pool D : Da venerdì 20 settembre, in Giappone, si disputerà la Coppa del Mondo di Rugby: fino al 2 novembre 48 gare in 12 diverse città incoroneranno la nuova regina della palla ovale mondiale. L’Italia, inserita nella Pool B, esordirà con la Namibia il 22 settembre per poi affrontare il Canada il 26, il Sudafrica il 4 ottobre e la Nuova Zelanda il 12. Di seguito tutti i risultati della Coppa del Mondo di Rugby con le classifiche delle quattro ...

Rugby - Mondiali 2019 : Galles-Georgia - i campioni del 6 Nazioni al primo test : CLICCA QUI PER SEGUIRE LA DIRETTA LIVE DI Galles-Georgia DEI Mondiali 2019 DI Rugby (INIZIO ORE 12.15) Dopo il lungo weekend iridato, oggi in programma c’è una sola partita. Alle 12.15 scenderanno in campo a Toyota il Galles fresco campione del 6 Nazioni e la Georgia, nazione che da anni sogna di entrare nel torneo continentale. Sulla carta per i britannici è un avvio soft in questa Coppa del Mondo, ma se la superiorità tecnica dei ragazzi ...

Rugby - Mondiali 2019 : Galles-Georgia - i campioni del 6 Nazioni al primo test : CLICCA QUI PER SEGUIRE LA DIRETTA LIVE DI Galles-Georgia DEI Mondiali 2019 DI Rugby (INIZIO ORE 12.15) Dopo il lungo weekend iridato, oggi in programma c’è una sola partita. Alle 12.15 scenderanno in campo a Toyota il Galles fresco campione del 6 Nazioni e la Georgia, nazione che da anni sogna di entrare nel torneo continentale. Sulla carta per i britannici è un avvio soft in questa Coppa del Mondo, ma se la superiorità tecnica dei ragazzi ...