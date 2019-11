Rimini | fa sesso non protetto nonostante abbia Hiv | donna contagiata

Fonte : ilgiornale

(Di giovedì 14 novembre 2019) Pina Francone Il caso in provincia di, dove l'uomo – un 39enne di origini brasiliane – adescava le donne sui social. È agli arresti domiciliari Un altro untore di Hiv. Un uomo di 39 anni, di origini brasiliane, è stato arrestato dall’Arma dei Carabinieri dicon l’accusa di aver infettato una delle sue amanti, e di avere esposto al virus, volontariamente, altre tre ignare donne. Il 39enne, da quanto emerso dalle indagini, adescava le signorine sui social, le frequentava e consumava con loro rapporti sessuali non protettila sua sieropositività. Per questa ragione è finito in manette ed è stato posto alla misura cautelare degli arresti domiciliari: sarà chiamato a rispondere in un'aula di Tribunale del reato di gravi lesioni. Le indagini sono state avviate nel mese di agosto, in seguito alla denuncia presentata da unache, casualmente, era venuta ...

