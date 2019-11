Rimini | contagia una delle sue partner con Hiv Arrestato

Rimini - uomo contagia l'amante con l’Hiv : arrestato : Un uomo di 39 anni è stato arrestato dai carabinieri di Rimini per aver contagiato una delle sue amanti con l'Hiv e per aver esposto volontariamente al virus alcune altre donne. L'uomo, di origini brasiliane, si trova agli arresti domiciliari e deve rispondere del reato di lesioni gravi. Secondo quanto emerso dalle indagini, scattate ad agosto su segnalazione della convivente, l'uomo avrebbe avuto diverse relazioni sessuali anche durature con ...