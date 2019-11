Rialziamoci | rialziamola La vignetta per sostenere la Venezia ferita

Fonte : huffingtonpost

(Di giovedì 14 novembre 2019) Tra le mani scorre l’acqua di. Sono unite, peruna città. L’illustrazione è apparsa sul profilo Facebook di Zoen, artistano che ha deciso di omaggiare la sua città con questa. Il post si è diffuso in rete, ottenendo oltre 2 mila condivisioni, per testimoniare, attraverso l’arte, la voglia di riscatto, di rialzarsi, di unirsi, per farcela. C’è piazza San Marco, la gondola, i luoghi simbolo di una delle città più amate al mondo. Il disegno è probabilmente un rimando all’installazione di Lorenzo Quinn, “Support”, realizzata proprio anel 2017, come evento collaterale della Biennale contro i cambiamenti climatici.

