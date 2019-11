Recensioni Pokémon Spada e Scudo | i pareri della stampa internazionale

Fonte : optimaitalia

(Di giovedì 14 novembre 2019) Il momento diè ormai praticamente quasi arrivato. Questione di ore, e finalmente i fan dello storico franchise dedicato ai coloratissimi mostriciattoli partoriti dalla fantasia di Satoshi Tajiri potranno mettere le mani sulla propria copia del gioca e partire ancora una volta in un nuovo viaggio indimenticabile. Tanta la carne messa sul fuoco da Game Freak con, con lo studio di sviluppo che non si è di certo tirato indietro di fronte a una sfida non da poco: quella di gettare il cuore oltre l'ostacolo e dare una svolta netta e decisa al gameplay, sfruttando le peculiarità uniche di Nintendo Switch. L'hardware di casa Nintendo, dal canto suo, ha già risposto egregiamente in occasionechiamata diLet's Go Pikachu ed Eevee, quindi quello a cui assisteremo sarà più che altro una conferma inerente il fatto che la strada ...

infoitscienza : Pokémon Spada e Scudo dividono la critica: ecco i voti delle recensioni! - TommasoDS : Comunque potete essere fan di Pokémon anche ammettendo, alla luce degli enormi problemi tecnici e di budget venuti… - Asgard_Hydra : Pokemon Spada e Scudo: i voti delle prime recensioni internazionali -