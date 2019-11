Raffaele Sollecito ha una nuova fidanzata | “Con lei è amore vero” Foto

Fonte : caffeinamagazine

(Di giovedì 14 novembre 2019) A 12 anni dall’omicidio di Meredith Kercher, avvenuto nel 2007 a Perugia,è tornato di recente a parlarne a Open. Come è tristemente noto, la studentessa inglese fu sgozzata nell’appartamento che condivideva con l’americana Amanda Knox e per quel delitto efferato c’è stato un solo condannato in via definitiva, Rudy Guede. Amanda evennero assolti solo dopo un iter giudiziario controverso terminato nel 2015. “A quella sera ci penso ancora – ha detto– Ci sono cicatrici che non andranno mai più via, per 8 anni sono passato per uno spietato killer. Ho perso 8 anni della mia vita di cui 4 passati nel carcere di massima sicurezza (6 mesi in isolamento) in cui sono stato male, ho avuto attacchi di panico e problemi cognitivi. In carcere non è stato facile, per me era un ambiente difficile e pericoloso: ho visto detenuti accoltellarsi per una ...

eelektron : No non è vero, mi ha già scritto 3 volte, soprattutto che mi pensa leggendo “Sollecito”, nel senso di Raffaele. Buono direi. - esistenzialinte : Amanda Knox e Raffaele Sollecito - carpa433 : @virginiaraggi @PecorElettrica Tranquilli, mo che Salvini ordina alle pecore de vota' come Sindaco l'avvocato de An… -