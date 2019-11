Quirinale no | grazie Liliana Segre | Mia candidatura improponibile

Fonte : huffingtonpost

(Di giovedì 14 novembre 2019) “Ringrazio le persone che hanno proposto la miaalma, ovviamente, per motivi sia anagrafici che di competenza specifica taleva considerata”. La senatrice a vita, in una nota, commenta le tante adesioni ricevute dalla proposta avanzata da Lucia Annunziata nel corso del convegno Huffost “Metamorfosi. Le conseguenze del cambiamento”.“C’è un presidente in carica che sta svolgendo il suo compito di garanzia costituzionale con rigore ed efficacia e che gode di grande popolarità e prestigio in Italia e all’estero” aggiunge la, elogiando il lavoro svolto da Sergio Mattarella al Colle.

