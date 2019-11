Portavano donne in Italia dalla Nigeria per farle prostituire | 11 misure cautelari 

Fonte : agi

(Di giovedì 14 novembre 2019) I poliziotti della Squadra Mobile di Roma stanno eseguendo 11cautelari, emesse dal Gip del Tribunale di Roma su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia, a carico di altrettanti soggetti di nazionalitàna, responsabili a vario titolo ed in concorso dei reati di tratta di esseri umani, favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, sfruttamento della prostituzione e riduzione in schiavitù. L'attività investigativa ha permesso di accertare la "rotta" seguita dagli organizzatori. Le giovani, una volta "reclutate" invenivano trasportate in Libia attraverso camion o bus e da lì, attraverso "barconi", raggiungevano le costene. Una volta sbarcate le ragazze si allontanavano dai centri d'accoglienza per raggiungere i luoghi di residenza delle varie "ghost mommy" che le avviavano poi alla prostituzione nella zona di via Togliatti, periferia della ...

