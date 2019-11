Pmi : Sace e Intesa Sp sostengono piani sviluppo internazionale di Tasso (2) : (Adnkronos) – I ricavi consolidati di gruppo attesi nel 2019, risultanti dalle attività innanzi rappresentate, ammontano a 31 milioni di euro circa (di cui il 15% generato dall’estero), con un incremento intorno al 15% rispetto all’analogo indicatore dell’esercizio precedente (nel 2018 pari a 27 milioni di euro circa), il tutto grazie anche al concorso di circa 200 preziose risorse umane impiegate nel gruppo, con ...

Sace : accordo con Confindustria Emilia per internazionalizzazione Pmi (2) : (AdnKronos) - "In Emilia sono stati raggiunti in questi anni risultati eccellenti in tema di export ed internazionalizzazione grazie alla eccezionale vitalità del tessuto imprenditoriale Emiliano, ma anche grazie al grande lavoro fatto dalle Associazioni e da Confindustria Emilia. Supportare ed acce

Sace : accordo con Confindustria Emilia per internazionalizzazione Pmi (3) : (AdnKronos) – Nel 2018 l’export dell’Emilia Romagna ha registrato una crescita superiore alla media dell’export nazionale (+5,7% rispetto al +3,1% del totale italiano), classificandosi come seconda regione per esportazioni in Italia, dopo la Lombardia. Tra i settori che crescono maggiormente ci sono la meccanica strumentale (+4,7%), i mezzi di trasporto (+7,0%) e quelli in tessile e abbigliamento (+6,4%). Le ...

Sace : accordo con Confindustria Emilia per internazionalizzazione Pmi : Roma, 16 set. (AdnKronos) – Sace Simest, il Polo dell’export e dell’internazionalizzazione del gruppo Cdp, insieme a Confindustria Emilia annunciano la firma di un accordo di collaborazione destinato a sostenere la competitività delle imprese Emiliane associate sui mercati esteri attraverso un migliore accesso ai prodotti e servizi assicurativo-finanziari messi a disposizione dal Polo.L’intesa, infatti, prevede una ...