Pista lunga – Scatta la Coppa del Mondo 2019 | domani a Minsk la prima tappa | l’Italia si

Fonte : sportfair

(Di giovedì 14 novembre 2019)in Bielorussia parte il primo appuntamento del circuito internazionale, con l’Italia del d.t. Marchetto infila: fari puntati su Lollobrigida e Giovannini Si parte!, in Bielorussia, lastagionale dideldicon la Nazionale italiana del d.t. Maurizio Marchetto pronta a giocare le proprie carte nell’appuntamento d’esordio di questa annata. Otto gli atleti convocati per questo week-end di gare: Francesca Lollobrigida (Aeronautica Militare), Noemi Bonazza (Fiamme Oro), Andrea Giovannini (Fiamme Gialle), Davide Ghiotto (Fiamme Gialle), Nicola Tumolero (Fiamme Oro), Michele Malfatti (S.C. Pergine), Mirko Giacomo Nenzi (Fiamme Gialle) e Alessio Trentini (V.G. Pergine). L’Italia punta forte sulle Mass Start e cerca buoni riscontri anche dalle lunghe distanze al termine di una intensa ...

