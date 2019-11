Piadina ritirata dal mercato | allerta per la salute MARCA e DETTAGLI

Fonte : meteoweb.eu

(Di giovedì 14 novembre 2019) Il Ministero dellaha pubblicato oggi un avviso su quattro lotti di prodotti, che sono stati ritirati da negozi e supermercati a causa della presenza di allergeni non dichiarati in etichetta. Nello specifico si tratta del lotto L23592 dellaBIOLOGICA OLIO a marchio AQUAFARINA da 300 gr con scadenza 26.11.2019, del lotto L43792 dellaBIOLOGICA OLIO a marchio VIAGGIATOR GOLOSO da 300 gr con scadenza 11.12.2019 commercializzata da UNES, del lotto L23591 dellaBIOLOGICA OLIO a marchio VIAGGIATOR GOLOSO da 300 gr con scadenza 26.11.2019 commercializzata da UNES e del lotto L23691 dellaBIOLOGICA OLIO ANGOLO da 300 gr 02.12.2019 commercializzata da RENZI AG, alimenti prodotti tutti da Alimenta Produzioni srl L23592 via Del Progresso n 6 – Riccione. All’interno del prodotto ci sarebbe infatti della SENAPE, non dichiarata tra gli ingredienti: chi è ...

