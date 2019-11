Pete Sharland Eurosport UK | ' Guardiola può lasciare il City | Juve opzione più ovvia'

Fonte : Blastingnews

(Di giovedì 14 novembre 2019) Continuano ad arrivare indiscrezioni molto importanti per quanto riguarda il calciomercato dellantus. Le ultime indiscrezioni si concentrano su Josep, allenatore del Manchesterche è stato accostato allantus nella scorsa sessione di calciomercato estivo. Il tecnico spagnolo è stato protagonista del suo peggior avvio di campionato in tutta la sua carriera di allenatore, tanto che i "Citizens" si trovano già a nove punti di distacco dal Liverpool di Jurgen Klopp in Premier League. Stando a quanto riporta, giornalista di ''Uk'' che sta seguendo con grande attenzione la situazione del Manchesterpotrebbe decidere dila Premier League al termine della stagione. Perle ipotesi più concrete per il futuro disarebbero l'approdo allantus o il ritorno al Bayern Monaco, club con il quale è rimasto da ...

Biancon3ro1897 : RT @TUTTOJUVE_COM: Pete Sharland (Eurosport UK): 'Guardiola può lasciare il City a fine stagione, l'opzione Juve è la più ovvia per lui' ht… - Marco562017 : RT @TUTTOJUVE_COM: Pete Sharland (Eurosport UK): 'Guardiola può lasciare il City a fine stagione, l'opzione Juve è la più ovvia per lui' ht… - ArturoDb72 : RT @TUTTOJUVE_COM: Pete Sharland (Eurosport UK): 'Guardiola può lasciare il City a fine stagione, l'opzione Juve è la più ovvia per lui' ht… -