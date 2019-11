Perché non amo la nuova traduzione de Il Signore degli Anelli

Perché in Italia non è scoppiata la rivolta : Tifoserie sui social, battibecchi in tv, sterili mugugni. Nel nostro Paese nonostante il malcontento e i problemi siano crescenti, il populismo ha sostituito il popolo Perché i popoli del mondo si stanno ribellando" Come ha fatto Bella Ciao a diventare l'inno dei movimenti di mezzo mondo " Così app e social network vengono usati per organizzare e alimentare le rivolte nel mondo "

Ciro Di Marzio «l'immortale» è vivo : «Ecco Perché non lo uccide nessuno» : Ciro Di Marzio è vivo. E tutto ricomincia da quel colpo di pistola che l?amico fraterno Genny Savastano fu costretto a sparargli nel petto, su una barca in mezzo al mare nella notte nera...

Asili nido gratis - Perché da gennaio la retta non sarà azzerata per tutti : Il ministro dell’Economia Roberto Gualtieri ha dichiarato che da gennaio è previsto il sostanziale azzeramento delle rette degli Asili nido. Saranno solo i redditi medio-bassi, in realtà, a poterne usufruire

Venezia - decine di milioni di tangenti e una ventina di condanne : Perché non c’è il Mose a proteggere la città : Un numero preciso sull’ammontare delle tangenti non c’è. E questo la dice lunga sul livello di corruzione che ha caratterizzato la storia del Mose, acronimo di Modulo Sperimentale Elettromeccanico che rimanda direttamente al profeta capace di far separare le acque del Mar Rosso. È questo che dovrebbe fare il Mose, senza accento: proteggere Venezia dall’acqua alta. Ideato negli anni ’80, cominciato nei duemila, il progetto ...

Perché Venezia non ha ancora un piano per affrontare i cambiamenti climatici? : (Foto: Getty Images) I danni dovuti all’allagamento di Venezia delle ultime ore dovranno essere quantificati a emergenza rientrata, ma si parla già di cifre altissime. Danni che toccano soprattutto il patrimonio storico-artistico di una città-museo ammirata e visitata dai turisti di tutto il mondo. Eppure, nonostante il clima stia vistosamente cambiando e episodi di allagamento non siano sconosciuti a una città ovviamente vulnerabile alle ...

Venezia - l’acqua alta e il Mose quasi finito. Perché le dighe non sono state usate : L’opera per difendere Venezia è alle battute finali. Manca solo il “meccanismo” per la messa in moto. Finora è costato 5,3 miliardi. Sarà pronto fra un anno (forse)

I livelli di ossigeno su Marte cambiano con le stagioni e non sappiamo Perché : (foto: Nasa/Jpl-Caltech/Msss) Marte, più lo conosciamo e più si fa misterioso. I livelli di ossigeno atmosferico variano a seconda delle stagioni in un modo che gli scienziati non si sanno ancora spiegare. A confessarlo sulle pagine del Journal of Geophysical Research: Planets sono i ricercatori dell’università del Michigan e della Nasa, che hanno analizzato i dati raccolti da Curiosity in tre anni marziani (6 anni terrestri), scartando ...

Il presidente che esonerò Sarri e Allegri : “Via gli allenatori Perché non puoi mandare via 24 delinquenti” : Il Corriere della Sera intervista Piero Camilli. Oggi è sindaco di Grotte di Castro, un piccolo comune in provincia di Viterbo ma per più di vent’anni è stato presidente di club calcistici, tra cui il Grosseto. E’ lui che, tanto tempo fa, ha esonerato Allegri, Pioli e Sarri, ma anche Andreazzoli e Semplici. Al quotidiano racconta perché ne ha cambiati tanti (più di 50): «perché sono pochi quelli capaci. Però li ho pagati tutti. E quelli ...

Gigi D’Alessio show con Vanessa Incontrada : ecco Perché Anna Tatangelo non ci sarà : Anna Tatangelo non sarà presente allo show di Gigi D’Alessio e Vanessa Incontrada Fervono i preparativi per il nuovo show di Rai Uno, quello con Gigi D’Alessio e Vanessa Incontrada. Uno spettacolo di intrattenimento, musica e curiosità, che rivelerà molti aneddoti sull’Italia e sull’inedita coppia di conduttori. Tanti gli ospiti attesi da Gigi e Vanessa: […] L'articolo Gigi D’Alessio show con Vanessa ...

Corruzione - tangenti e ritardi : cos’è il Mose e Perché non è stato ancora terminato : L'emergenza acqua alta a Venezia, dove si è registrato il record storico di livello della marea, ha riacceso i riflettori e le polemiche sul Mose, la barriera fra la laguna e l'Adriatico per scongiurare gli allagamenti in città, i cui lavori sono cominciati nel 2003 e mai portati a termine, per un totale di 7 miliardi di euro. Nel mezzo, inchieste e scandali di Corruzione che hanno coinvolto alcuni personaggi noti della politica locale e ...

Damascelli : nessuno si è indignato per gli insulti alla mamma di Zaniolo. Solo Perché non è nera : Su Il Giornale, Tony Damascelli scrive in proposito delle offese che una parte della tifoseria del Parma ha rivolto alla mamma di Zaniolo nel corso dell’ultima partita degli emiliani contro la Roma. Le è stato gridato, in pratica, che è una malafemmina, intenta a praticare il mestiere più antico del mondo. nessuno si è indignato, però, scrive Damascelli, Solo la signora stessa, che sui social ha replicato: «meglio l’invidia che la ...

Acqua alta a Venezia - cos'è il Mose e Perché non funziona : Una complessa opera ingegneristica studiata per separare la laguna di Venezia dal Mare Adriatico e scongiurare gli allagamenti durante l’alta marea. Nonostante i lavori per la realizzazione siano cominciati nel 2003, sotto la presidenza del Consiglio Berlusconi, il Mose (MOdulo Sperimentale Elettromeccanico) non è stato ancora ultimato. Nel Bilancio 2018 del Consorzio Venezia Nuova, il concessionario per la costruzione, la consegna definitiva è ...

Non sappiamo Perché - ma galassie anche molto lontane si muovono in sincrono : (foto: Getty Images) La danza sincronizzata e all’unisono delle galassie. Penseremmo alla fantasia di qualche racconto, ma è quanto hanno notato gli astronomi coreani: galassie anche distanti milioni di anni luce si muovono in sincronia. Che queste potessero reciprocamente influenzarsi nel proprio moto, gli scienziati già lo sospettavano, ma era un sospetto che riguardava soltanto il più immediato vicinato siderale. Un Megaparsec (Mpc) – più di ...

