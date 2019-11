Per Salvini | il caso Cucchi testimonia che la droga fa male sempre

Lega - a Bologna sfida di piazze e numeri : Salvini apre la campagna Per la Regione : Nella sera del 14 novembre apre ufficialmente la campagna elettorale della Lega per le regionali in Emilia Romagna del 26 gennaio

MOSE DI VENEZIA - PerCHÈ NON FUNZIONA?/ Salvini rilancia : '100 milioni in Manovra' : MOSE di VENEZIA: cos'è e perché l'opera infrastrutturale da 7 mld per difendere la Laguna da allagamenti-alta marea non funziona. L'appello di Salvini.

Giovanardi - Salvini ora andate ai piedi di Ilaria Cucchi e della mamma di Stefano e chiedete Perdono : Sarebbe l'ora che Carlo Giovanardi si scusasse, sarebbe il momento che Matteo Salvini strisciasse ai piedi di Ilaria Cucchi, in privato e non in diretta facebook come piace a lui, e chiedesse perdono di tutti i suoi peccati politici nei confronti di Stefano Cucchi, un ragazzo ammazzato di botte.Continua a leggere

Lega : Presidente Ars - 'Salvini andrà a governare al 99 Per cento' : Palermo, 14 nov. (Adnkronos) - "Matteo Salvini andrà a governare al 99 per cento..., non c'è dubbio". Lo ha detto il Presidente dell'Assemblea regionale siciliana Gianfranco Miccichè, intervenendo alla trasmissione 'Casa Minutella'. "Oggi Forza Italia e Lega si trovano meglio insieme- dice Miccichè

Salvini a Bologna apre la campagna Per l'Emilia-Romagna. Duemila al corteo dei centri sociali : I cartelli: "Porti(ci) aperti". Lenzuola alle finestre: "Bacioni dalla Russia". E in piazza è attesa per la protesta delle "sardine". "Se sono pacifiche, sono le benvenute", dice il leader della Lega delle contestazioni. "Borgonzoni candidata di tutto il centrodestra". E sul...

Salvini : vicino a famiglia Cucchi - droga fa male e Per questo la combatto : Bologna – “Sono vicinissimo alla famiglia. La sorella l’ho invitata al Viminale. Se qualcuno ha usato violenza ha sbagliato e paghera’. questo testimonia che la droga fa male sempre e comunque. E io combatto la droga in ogni piazza”. Cosi Matteo Salvini commenta la condanna dei due Carabinieri per il caso Cucchi. L'articolo Salvini: vicino a famiglia Cucchi, droga fa male e per questo la combatto proviene da ...

Salvini a Bologna Per le Regionali - un migliaio al corteo dei centri sociali : I cartelli: "Porti(ci) aperti". Lenzuola alle finestre: "Bacioni dalla Russia". E in piazza è attesa per la protesta delle "sardine"

Salvini a Bologna Per le Regionali - in centinaia al corteo dei centri sociali : I cartelli: "Porti(ci) aperti". Lenzuola alle finestre: "Bacioni dalla Russia". E in piazza è attesa per la protesta delle "sardine"

Salvini a Bologna Per le Regionali - pronte le contestazioni : "Sardine" in piazza e il corteo dei centri sociali e degli anarchici. Lenzuola alle finestre: "Bacioni dalla Russia"

Luigi Di Maio e Matteo Renzi hanno riaPerto "il canale di comunicazione" con Salvini : Conte - settimane contate : Segnali di crisi di governo imminente. Matteo Renzi e Luigi Di Maio avrebbero entrambi riaperto i "canali di comunicazione" con Matteo Salvini. A riferirlo, sibillino, è Augusto Minzolini nel suo retroscena sul Giornale. Il messaggio è chiaro: i tre leader si parlano per preparare il terreno al dopo

Emilia-Romagna - la risposta di Bonaccini al tour di Salvini : 206 sindaci (su 328 comuni) in campo Per la rielezione del governatore : Arriva la carica dei 206 sindaci (su 328 comuni), a sostegno del mandato bis del presidente della Regione Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini, che hanno sottoscritto un appello per la sua rielezione. Mercoledì mattina gran parte di loro ha affollato la Fiera, in un incontro con il loro candidato che, di fatto, ha aperto la campagna elettorale. Assenti i dirigenti di partito, presenti anche i sindaci non militanti nel Pd. Come l’ex grillino ...

Matteo Salvini : “Subito un emendamento della Lega Per destinare 100 milioni a Venezia” : L'ex ministro dell'Interno Matteo Salvini annuncia un emendamento della Lega per destinare 100 milioni di euro per mettere in funzione il Mose, il sistema di difesa di Venezia dalle acque alte. Il leader leghista ha anche esortato il Governo a destinare un miliardo previsto nella manovra economica per riparare ai danni subiti dal capoluogo veneto.Continua a leggere

E il Mose di Venezia? OPera in ritardo - c'è già la ruggine. Salvini annuncia emendamento : Mentre Venezia è in piena emergenza acqua alta, si riaccende il dibattito sul Mose, l’Opera - non ancora in funzione - che dovrebbe salvare la città quando il livello dell’acqua si innalza troppo. Il collaudo del sistema di barriere mobili progettato per fermare l’acqua, previsto per il 4 novembre, è saltato perché, si legge sul Fatto Quotidiano “alcuni tubi che immettono aria e acqua per ...

Bruno Vespa a DiMartedì - il ritorno del Capitano Matteo Salvini : "Microtasse peso Per gli italiani" : Bastano poche parole a Bruno Vespa per tratteggiare con assoluta efficacia il quadro politico. Siamo negli studi di DiMartedì, il programma di Giovanni Floris su La7, dove il conduttore di Porta a Porta punta il dito su una questione che aveva già sollevato nei giorni scorsi, ossia il maggior carico