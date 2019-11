Partorisce a 19 anni sulla pista da ballo | la discoteca regala al bimbo l’ingresso gratis

Partorisce una bimba a 67 anni dopo essere rimasta incinta in modo naturale [FOTO] : Due nuovi genitori sostengono di essere la coppia più anziana del mondo ad aver concepito dopo che una dottoressa in pensione ha partorito una bimba a 67 anni. La donna, cinese di nome Tian, ha dato alla luce la sua bambina al Zaozhuang Maternity and Child Health Hospital, dove ha lavorato come dottoressa prima della pensione, nella provincia nordorientale di Shandong (vedi foto della gallery scorrevole in alto, a corredo dell’articolo). ...