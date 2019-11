Parco dello Stelvio | arriva la prima area sciistica al mondo completamente plastic free

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di giovedì 14 novembre 2019) Lasci alsarà all’interno nelNazionale, in Val di Pejo, che si sviluppa fra i 1400 e i 3000 metri di altitudine in Trentino Alto Adige. Stoviglie, bicchieri, cannucce monouso e bottiglie dia saranno proibite, a partire dalla prossima stagione invernale, nei rifugi della skiPejo 3000. Stessa sorte per bustine di ketchup e maionese, che spesso vengono consumate in grandi quantità e disperse poi nell’ambiente. Allo stesso tempo, nelle prossime settimane, saranno introdotti dei pannelli informativi che descriveranno il progetto Pejoe sensibilizzeranno gli sciatori per limitare l’uso dia a partire dai packaging e bottiglie e per invitarli a riportare a valle i rifiuti. Più in là è in programma la sostituzione dei ‘gatti delle nevi’ a gasolio (veicoli a motori cingolati capaci di ...

