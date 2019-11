Paola Ferrari a Storie Italiane | il dramma | Ho scoperto di avere un fratello | ma è

Storie Italiane - Paola Ferrari rivela quando scoprì di avere un fratello : Paola Ferrari si confessa a Storie Italiane e svela il suo doloroso segreto: la scoperta di avere un fratello che non conosceva e che è morto. La giornalista sportiva si è confessata nella trasmissione di Eleonora Daniele, raccontando il dramma vissuto e che sino ad oggi non aveva mai condiviso con nessuno. “Quattro anni fa ho scoperto di avere un fratello – ha confessato la Ferrari -. Non ho mai parlato di questo mio dolore. Ho ...

Paola Ferrari : credevo fosse un brufolo ed era un tumore : Per invogliare tutti a fare prevenzione, la giornalista Paola Ferrari ha deciso di postare su Instagram una sua foto che la ritrae con un carcinoma

