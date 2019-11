Palermo | a Palazzo delle Aquile la firma della ' Carta delle donne leader nel Mediterraneo'

Palermo : studenti autistici visitano Palazzo Reale : Palermo, 12 ott. (AdnKronos) - Visita guidata di un gruppo di bambini autistici questa mattina a Palazzo dei Normanni, a Palermo. Accompagnati dai genitori e dagli operatori, i bimbi hanno visitato le sale del Palazzo Reale e, pieni di entusiasmo, si sono seduti sugli scranni di Sala d’Ercole. Scamb

Maltempo Palermo : infiltrazioni d’acqua in palazzo che ospita uffici giudiziari : L’ondata di Maltempo nella notte ha provocato ulteriori danni al palazzo ex Eas che ospita alcuni uffici giudiziari di Palermo. Questa mattina i dipendenti hanno notato alcune infiltrazioni d’acqua nei locali al piano terra, al 2° e al 4° piano che hanno causato anche il distacco di alcuni pannelli del controsoffitto e di una porzione di parete in una stanza interdetta al pubblico. “Per fortuna nessuno si è fatto male, ma è ...

Palermo : esplosione bombola a gas - abitanti evacuati rientrano nel palazzo : Palermo, 30 set. (AdnKronos) - Sono rientrati nelle loro abitazioni gli abitanti del palazzo di piazza Leoni evacuati dopo l'esplosione della bombola a gas nella cucina di un ristorante, in fase di ristrutturazione. Non si sono registrati feriti, solo qualche lieve malore.

Palermo : esplosione bombola a gas - abitanti evacuati rientrano nel palazzo : Palermo, 30 set. (AdnKronos) – Sono rientrati nelle loro abitazioni gli abitanti del palazzo di piazza Leoni evacuati dopo l’esplosione della bombola a gas nella cucina di un ristorante, in fase di ristrutturazione. Non si sono registrati feriti, solo qualche lieve malore.L'articolo Palermo: esplosione bombola a gas, abitanti evacuati rientrano nel palazzo sembra essere il primo su CalcioWeb.

Palermo - esplode bombola del gas in un ristorante : palazzo evacuato : E' accaduto questa sera in piazza Leoni nel locale Verde Chiaro. Non si sa ancora se ci sono feriti

Palermo : esplode bombola gas in ristorante - palazzo evacuato (2) : (AdnKronos) - Il fumo che si è sprigionato dall'incendio del ristorante di piazza Leoni si vede da lontano. Scene di panico per la strada, con gli abitanti del palazzo evacuato spaventati per quanto accaduto. I Vigili del fuoco sono ancora sul posto.

Palermo : esplode bombola gas in ristorante - palazzo evacuato (2) : (AdnKronos) – Il fumo che si è sprigionato dall’incendio del ristorante di piazza Leoni si vede da lontano. Scene di panico per la strada, con gli abitanti del palazzo evacuato spaventati per quanto accaduto. I Vigili del fuoco sono ancora sul posto. L'articolo Palermo: esplode bombola gas in ristorante, palazzo evacuato (2) sembra essere il primo su Meteo Web.

Palermo : esplode bombola gas in ristorante - palazzo evacuato (2) : (AdnKronos) – Il fumo che si è sprigionato dall’incendio del ristorante di piazza Leoni si vede da lontano. Scene di panico per la strada, con gli abitanti del palazzo evacuato spaventati per quanto accaduto. I Vigili del fuoco sono ancora sul posto.L'articolo Palermo: esplode bombola gas in ristorante, palazzo evacuato (2) sembra essere il primo su CalcioWeb.