Ospedale Bambin Gesù | per i 150 anni udienza del Papa

L’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù in udienza da Papa Francesco per i 150 anni dell’Ospedale : Sabato 16 novembre, nell’Aula Paolo VI, l’incontro con gli oltre 6 mila rappresentanti delle diverse sedi delL’Ospedale insieme a pazienti e familiari Saranno oltre 6 mila i medici, gli infermieri, i ricercatori, i tecnici, i dipendenti, i dirigenti, i volontari, gli specializzandi, i pazienti con le associazioni e le famiglie, che affolleranno l’Aula Paolo VI in Vaticano, sabato 16 novembre, per l’udienza di Papa Francesco con la comunità ...

Bambina di 1 anno cade al nido e finisce in Ospedale : cade dal lettino del nido comunale e finisce in ospedale. La protagonista dello sventurato episodio, per fortuna senza conseguenze gravi, è una Bambina di appena un anno che, a seguito del rovinoso tonfo, è stata subito trasportata al pronto soccorso pediatrico. Una tragedia sfiorata per un soffio. E una grandissima paura per i genitori della piccola che, subito dopo la telefonata del dirigente scolastico, si sono precipitati al nido comunale di ...

Vaticano indaga su Ospedale Bambino Gesù?/ "Nel mirino gestione di Ruggero Parrotto" : Vaticano, inchiesta su ospedale Bambino Gesù? "Nel mirino gestione del direttore generale Ruggero Parrotto", rivela La Verità che riporta l'indiscrezione.

Laura Pausini va a sorpresa dai bambini malati dell'Ospedale Bellaria di Bologna : Laura Pausini ha fatto visitata, nelle scorse ore, al reparto pediatrico dell'Ospedale Bellaria di Bologna, dove ha incontrato personale medico, volontari e piccolo pazienti. La cantante, da sempre molto attenta alle tematiche sociali e infantili, ha voluto vedere in prima persona l'impegno e gli sforzi che ogni giorno medici, infermieri e volontari, ma anche bambini e genitori, mettono nella lotta contro le malattie infantili. Laura Pausini si ...

Sanità - il gruppo Recordati dona 2 milioni all’Ospedale dei bambini di Milano per nuova unità degenza e rinnovo ambulatorio : “Attualmente sono conosciute più di 7mila malattie rare, ma ad oggi esistono trattamenti solo per meno del 10% di queste”. Lo ha sottolineato Andrea Recordati, amministratore delegato dell’omonima casa farmaceutica, in occasione dell’inaugurazione del padiglione dell’ospedale Buzzi di Milano intitolato al fratello Giovanni, scomparso nel 2016. Dal 1 novembre l’ospedale dei bambini del capoluogo lombardo potenzierà la ...

Ospedale Bambino Gesù : arriva in reparto il cinema per bambini e ragazzi : Con la proiezione del film “Mio fratello rincorre i dinosauri”, del regista Stefano Cipani, prende il via martedì 29 ottobre al Bambino Gesù il “Progetto cinema”. L’iniziativa, rivolta ai pazienti del reparto di Onco-Ematologia dell’Ospedale Pediatrico della Santa Sede, è promossa dall’Istituto Comprensivo Statale “Virgilio” in collaborazione con il cinema Farnese. Nella sala cinema appositamente attrezzata in reparto, verranno proposte una ...

Bambina di 8 anni muore in Ospedale dopo un malore a scuola : Una Bambina di 8 anni è morta questa mattina al Policlinico Gemelli di Roma dopo essersi sentita male ieri alle 14 in una scuola primaria di Monterotondo. Sul corpo della bimba è stata disposta l'autopsia dalla procura di Tivoli. Sono in corso indagini da parte della Polizia Locale di Monterotondo.

Euro 2020 – L’Italia stende la Grecia - Mancini dal cuore d’oro : “è una vittoria per i bimbi dell’Ospedale Bambin Gesù” : Il commissario tecnico dell’Italia ha parlato al termine della vittoria sulla Grecia, valsa agli azzurri la qualificazione aritmetica ad Euro 2020 Settima vittoria in altrettante gare, l’Italia vola ad Euro 2020 e lo fa da prima nel girone, visto che non può essere più raggiunta né dalla Finlandia e né dall’Armenia. Jennifer Lorenzini/LaPresse Una serata speciale per Roberto Mancini, apparso soddisfatto ai microfoni di ...

FOTO – Insigne e Meret in visita ai bambini dell’Ospedale pediatrico “Bambin Gesù “ : La Nazionale italiana in visita all’ospedale Bambino Gesù Bellissima iniziativa da parte della Nazionale italiana. La squadra azzurra ieri ha fatto visita ai piccoli pazienti dell’ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma. I giocatori hanno trascorso qualche momento con i piccoli ricoverati che sono stati felici della sorpresa. Tra i giocatori presenti anche i due calciatori del Napoli Insigne e Meret. PER LEGGERE TUTTE ...

Italia - la promessa di Leonardo Bonucci : “batteremo la Grecia per i piccoli dell’Ospedale Bambino Gesù” : La dolce promessa di Leonardo Bonucci: il difensore azzurro sprona l’Italia al successo sulla Grecia per i bambini dell’ospedale Bambino Gesù Qualificazione da archiviare, con una motivazione in più. L’Italia si prepara alla sfida contro la Grecia dopo aver fatto visita ai piccoli pazienti dell’ospedale Bambino Gesù, sorridenti alla vista dei giocatori della Nazionale nonostante le difficoltà che vivono ...

Foggia - bambina di un anno ricoverata in Ospedale per aver ingerito droga : è gravissima : Una bambina di un anno è ricoverata in gravissime condizioni nel reparto di rianimazione degli Ospedali Riuniti di Foggia per avere ingerito droga, quasi certamente cannabinoidi. La bimba...

La Nazionale italiana visita l’Ospedale Bambino Gesù : “Venire qui il vostro gol più bello” [FOTO] : Tutta la Nazionale italiana guidata dal ct Roberto Mancini e dal presidente della Figc Gabriele Gravina è stata accolta da un bagno di folla durante la visita all’ospedale Bambino Gesù di Roma. Poi gli azzurri dopo le foto e i selfie di rito, si sono suddivisi in gruppi per incontrare il maggior numero di bambini e ragazzi ricoverati, entrando nei diversi reparti dell’Ospedale. Alcuni giocatori (Bonucci, Verratti, Gollini e ...

Roma - bambino di 2 anni aggredito da scrofa. Il bollettino dell’Ospedale Bambin Gesù : “Prognosi riservata - lesioni al viso e al collo” : Sedato e in ventilazione meccanica con lesioni multiple al viso e al collo. Resta riservata la prognosi del Bambino di 2 anni aggredito da una scrofa in un allevamento a Corcolle, in provincia di Roma, domenica pomeriggio. Il bollettino medico dell’ospedale pediatrico Bambino Gesù ricostruisce le cure prestate dai sanitari al piccolo, giunto in elisoccorso in condizioni gravissime dopo l’attacco subito nel recinto e costato la vita a ...