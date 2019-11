Orvieto | spara alla moglie e alla figlia con il suo fucile da caccia Poi si toglie la

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di giovedì 14 novembre 2019) Prima ha ucciso lae lacon il suodae poi ha rivolto l’arma verso di sé e si è tolto la vita. È quanto accaduto mercoledì a, in un’abitazione in vico Sant’Antonio, nel centro storico: secondo una prima ricostruzione dei carabinieri intervenuti sul posto, un impiegato di 66 anni ha impugnato l’arma, regolarmente detenuta, e hato primadi 35 anni e poidi 67 anni, cogliendole di sorpresa. I loro corpi sono stati trovati in cucina e in uno stanzino. Infine, in un’altra stanza, l’uomo ha rivolto ilcontro sé stesso e si è tolto la vita. A dare l’rme è stato il fratello del 66enne che, non avendo sue notizie da alcune ore, verso la mezzanotte di mercoledì ha allertato i carabinieri. Insieme ai militari si è quindi recato in casa scoprendo quanto successo. Le indagini, ...

