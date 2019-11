Ordina pizza,fa fermare marito violento

Maltrattata dal,chiama i carabinieri fingendo dire unae lo fa arrestare. E' accaduto a Rimini. La donna, dopo l'ennesimo episodio di violenza, telefona ai militari e, probabilmente per paura della reazione del,dice di volerre unaIl carabiniere capisce che qualcosa non va,la donna è confusa, preoccupata. Arriva una pattuglia, la casa è a soqquadro e l'uomo è nascosto in un ripostiglio, tenta la fuga, ma viene bloccato. La moglie subiva le sue violenze da tre anni, ma non lo aveva mai denunciato.(Di giovedì 14 novembre 2019)