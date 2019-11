Omicidio Mario Cerciello Rega | chiesto il giudizio immediato per i due americani

La procura di Roma ha chiesto il giudizio immediato per i due statunitensi accusati dell’Omicidio di Mario Cerciello Rega : La procura di Roma ha chiesto il giudizio immediato nel processo nei confronti di Finningan Lee Elder e Christian Gabriel Natale-Hjort, i due cittadini statunitensi accusati di concorso in omicidio per la morte del vicebrigadiere dei carabinieri Mario Cerciello Rega avvenuta il 26

Mario Biondo : “Si tratta di Omicidio : le foto della morte hanno tolto ogni dubbio” - la madre racconta dettagli inquietanti : Per la signora Santina, la madre di Mario Biondo, non ci sono dubbi: il figlio è stato ammazzato. La donna, ospite di Giancarlo Magalli a “I fatti vostri”, ha reso note le ultime novità legate al caso della morte del figlio, archiviato in Spagna come suicidio. I genitori si sono opposti a quell’ipotesi e hanno chiesto e ottenuto che fossero fatte altre indagini. Sono recenti i risultati della terza autopsia praticata sul corpo del cameraman ...

Omicidio Desirée Mariottini - dalla scomparsa agli arresti : le tappe : Una telefonata alla nonna materna e poi due giorni di silenzio, fino al ritrovamento del cadavere, dopo una chiamata anonima al 118. Il 19 ottobre 2018, in uno stabile occupato nel quartiere di San Lorenzo a Roma, Desirée Mariottini, sedicenne originaria di Cisterna di Latina, viene ritrovata morta. Dall’esito dell’autopsia si scopre che è stata drogata e violentata. La Procura di Roma apre un’inchiesta per Omicidio e stupro. In due momenti e in ...

Omicidio Desiree Mariottini - 4 persone a processo : Il gup Clementina Forleo ha rinviato a giudizio quattro cittadini africani per la morte di Desiree Mariottini, la sedicenne di Cisterna di Latina trovata senza vita all'alba del 19 ottobre 2018 in un casolare abbandonato del quartiere San Lorenzo di Roma. Il processo, per reati che vanno dalla violenza sessuale all'Omicidio, avrà inizio il 4 dicembre prossimo davanti alla terza corte d'assise di Roma. Il processo, che sarà celebrato ...

Desirée Mariottini - in quattro rinviati a giudizio per Omicidio e violenza sessuale : Il prossimo 4 dicembre la prima udienza. La 16enne di Cisterna di Latina fu trovata morta il 19 ottobre 2018 in uno stabile...

Desirée Mariottini - in quattro a processo per Omicidio : quattro persone sono state rinviate a giudizio per l’omicidio di Desirée Mariottini, la 16enne trovata morta tra il 18 e 19 ottobre del 2018 in un immobile abbandonato nel quartiere san Lorenzo a Roma. Lo ha deciso il gup.Le quattro persone sono accusate di omicidio volontario e violenza sessuale di gruppo e cessione e somministrazione di droghe a minori. Il processo è stato fissato per il 4 dicembre davanti alle terza corte ...

Desiree Mariottini - a processo i quattro pusher per Omicidio - stupro e spaccio di droga : Per la procura di Roma sono stati loro ad ucciderla, dopo averla drogata e violentata. Dal 4 dicembre nell’aula bunker di Rebibbia Alinno Chima, Mamadou Gara, cittadini nigeriani, il ghanese Yusef Salia e il senegalese Brian Minthe saranno processati davanti alla Corte d’assise per la morte di Desiree Mariottini, la 16enne di Cisterna di Latina trovata senza vita il 19 ottobre dello scorso anno all’interno di uno stabile abbandonato del ...

Desiree Mariottini morta a 16 anni - quattro africani a processo. Le accuse : Omicidio - violenza sessuale - cessione di stupefacenti : Il gup di Roma Clementina Forleo ha rinviato a giudizio 4 cittadini africani per la morte di Desiree Mariottini, la 16enne di Cisterna di Latina trovata senza vita il 19 ottobre dello scorso anno...

Quarto Grado - stasera l'Omicidio Vannini e il caso di Mario Cipollini su Rete4 : Nel nuovo appuntamento si continua a indagare sugli episodi di cronaca nera del momento e sui casi ancora avvolti dal mistero.