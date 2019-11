Oltre Ronaldo | la Juventus di Sarri ha il record di calciatori mai sostituiti | nove

Fonte : ilnapolista

(Di giovedì 14 novembre 2019) Ha fatto notizia, nei giorni scorsi, la duplice sostituzione consecutiva di Cristianoda parte di. Il tecnico bianconero lo ha tirato via dal campo prima in Champions e poi in campionato. Una scelta che il Fenomeno non ha preso benissimo e di cui si è molto discusso. Manon è l’unico che nella Juve non è sostituito quasi mai. Lo scrive Timothy Ormezzano sul Corriere Torino. Anzi, laè la squadra italiana con il più alto numero di giocatori non: 9 in tutto. Il reparto bianconero in cui ci sono più intoccabili è quello della difesa. Qui non solo ci sono poche rotazioni tra una partita e l’altra, ma anche pochissimi cambi nel corso della stessa partita. Gli unici difensorisono stati Danilo e De Sciglio. Sono stati richiamati in panchina quattro volte, tre per infortuni e una per scelta tecnica (a Lecce, quando Danilo fu sostituito ...

