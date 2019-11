Oggi è la resa dei conti È il giorno dei giudizi sul caso Cucchi | sentenze

Fonte : huffingtonpost

(Di giovedì 14 novembre 2019) “Siamo alladei. La tensione è alta, stanotte ho faticato a dormire. Spero che finalmente mio fratello possa riposare in pace”. Ilariadice poche parole mentre attende che i giudici si pronuncino sui cinque carabinieri imputati per il pestaggio in caserma che avrebbe portato alla morte di suo fratello, Stefano. E’ un’attesa logorante quella che lei e i suoi genitori stanno vivendo., nell’aula bunker di Rebibbia, si condensano tutte le lotte che la famiglia ha in questi lunghi, lunghissimi dieci anni. Tanti ne sono passati dalla morte di Stefano, che ha finito i suoi giorni in ospedale, una settimana dopo essere stato arrestato per droga, a Roma. Per tutti questi anni la famiglia ha cercato instancabilmente di dimostrare che non si trattava di una morte dovuta alle condizioni fisiche in cui il ragazzo versava prima di essere ...

