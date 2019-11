Nuovo San Siro | Inter e Milan si appellano alla legge sugli stadi e intanto trattano per

Allerta Meteo - Nuovo pesante avviso della protezione civile : forte maltempo - forti piogge e tanta neve tra Giovedì sera e Venerdì : Allerta Meteo – Una nuova ampia saccatura raggiungerà domani il nostro Paese, portando condizioni di generale maltempo a partire dalle Regioni settentrionali. Si prevedono precipitazioni diffuse, rinforzo della ventilazione e nevicate abbondanti anche a quote basse, che interesseranno in particolare le aree nord-occidentali. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della protezione civile d’intesa con le regioni coinvolte – ...

Di Nuovo il Daily Mail. E di Nuovo lo sceicco che vuole il Napoli. Con tanto di intervista ad Angelo Pisani : Il titolone è che il Napoli avrebbe – così dice di sapere il Daily Mail – ricevuto un’offerta di 560 milioni per l’acquisto del Napoli. Offerta che sarebbe – il condizionale è d’obbligo – stata presentata dalla famiglia qatariota Al-Thani. È piuttosto strano che improvvisamente tornino notizie su un’ipotetica vendita del Napoli. L’altro giorno, lo stesso Daily Mail – improvvisamente ...

Madrid. Accordo tra Pedro Sanchez e Pablo Iglesias per un Nuovo governo : Come farà la Spagna a formare un nuovo governo? Le urne non hanno restituito una chiara maggioranza. I socialisti rappresentano

Giuliano Sangiorgi presterà la propria voce nella versione italiana del Nuovo film Disney “Frozen 2 – Il Segreto di Arendelle” : Giuliano Sangiorgi presterà la propria voce nella versione italiana del nuovo attesissimo film d’animazione Disney Frozen 2 – Il Segreto di Arendelle, che arriverà nelle sale italiane il 27 novembre. Il celebre cantautore tinge di rock il nuovo brano “Nell’Ignoto” (“Into the Unknown”), che il pubblico italiano potrà ascoltare nei titoli di coda del film e che negli Stati Uniti ha visto protagonisti i Panic at the disco. Un’interpretazione ...

Nuovo San Siro - il Comune frena le mire di Inter e Milan allo sviluppo immobiliare : La Giunta del Comune di Milano ieri ha confermato il pubblico Interesse per la realizzazione del Nuovo stadio, con un grande “ma”. Lo spiega il Corriere dello Sport. Il parlamentino cittadino ha infatti detto no alla possibilità di sforare i limiti contenuti dal PGT per la costruzione degli edifici commerciali previsti per l’area attorno all’impianto. Lo ha spiegato il sindaco Giuseppe Sala, su Facebook: “eventuali altre opere ...

San Siro - la Giunta di Sala apre a Milan e Inter. "Nuovo stadio - ecco a quali condizioni" : La delibera del Comune di Milano, che ha mostrato pubblico interesse per il progetto di Milan e Inter di costruire un nuovo stadio, impone delle condizioni alle società e traccia il destino dell'attuale impianto sportivo di San Siro. Innanzitutto la Giunta ha dato il suo placet al progetto dei club

Sanità : cure palliative - a La Maddalena di Palermo il Nuovo hospice con dieci posti letto (2) : (Adnkronos) - "Sono orgoglioso di poter ospitare il primo reparto di hospice privato accreditato della Regione – dice Guido Filosto presidente de 'La Maddalena' – La nostra struttura si arricchisce in questo modo di un servizio fondamentale e socialmente necessario che completa l’organizzazione ed i

Sanità : cure palliative - a La Maddalena di Palermo il Nuovo hospice con dieci posti letto : Palermo, 8 nov. (Adnkronos) – dieci posti letto, in stanze dotate di tutte le comodità, destinati a quei pazienti che hanno bisogno di assistenza in una fase avanzata della malattia. Sarà inaugurato l’11 novembre, a Palermo, il nuovo hospice del Dipartimento oncologico de ‘La Maddalena’. La struttura, che entra a far parte della rete territoriale dell’Asp 6 di Palermo e andrà ad aggiungersi a quello già ...

Frecciarossa - sangue e follia sul Torino-Roma. Accoltella la ex e il Nuovo compagno - grave la donna : Attimi di terrore giovedì mattina 7 novembre sul Frecciarossa Torino-Roma. Un uomo vede l’ex fidanzata sul treno insieme ad un altro uomo, estrae un coltello a serramanico e li aggredisce entrambi, ferendo la donna gravemente. L'aggressore è un inserviente in servizio sul treno e si sarebbe avventat