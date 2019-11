Nuova scossa di terremoto | magnitudo 3 2 in provincia de L’Aquila | vicino ad Amatrice

Terremoto in tempo reale - Nuova scossa in Puglia - trema la terra a San Giovanni Rotondo : Una nuova scossa di Terremoto è stata segnalata qualche istante fa in Puglia più precisamente sul Gargano a San Giovanni Rotondo. La scossa, di magnitudo 2.2, è stata segnalata dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia di Roma a una distanza da San Giovanni Rotondo di soli 10 chilometri. L’evento sismico è avvenuto alle ore 8,31 di oggi 14 novembre 2019. I comuni interessati dall’evento sismico sono stati i seguenti: ...

Terremoto in tempo reale - Nuova scossa in Sicilia - trema la terra a Caltagirone : Una nuova scossa di Terremoto è stata segnalata in Sicilia in provincia di Catania. L’evento sismico, di magnitudo 2,0, è avvenuto a pochi chilometri da Caltagirone. Il Terremoto è stato avvertito alle ore 14,17 di oggi a una profondità di chilometri 25 dalla crosta terrestre. La scossa è stata avvertita oltre a Caltagirone anche a Grammichele, Mazzarrone,Niscemi, San Michele di Ganzaria, Licodia Eubea e Mineo. Il ...

Terremoto in tempo reale - Nuova scossa in Umbria - trema la terra a Norcia : nuova scossa nella notte sempre nell’Italia centrale questa volta al confine tra Umbria e Marche. L’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia di Roma ha segnalato una scossa di Terremoto, di magnitudo 2.3, a nove chilometri da Norcia in provincia di Perugia in Umbria. L’evento sismico è avvenuto all’1,11 di oggi a una profondità di chilometri 10 dalla crosta terrestre. I comuni vicini all’epicentro della scossa sono ...

Terremoto in tempo reale - Nuova scossa in Toscana - trema la terra vicino Firenze : Un nuovo evento sismico ha interessato l’Italia nelle prime ore di oggi. L’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia di Roma ha segnalato una scossa di Terremoto verificata in Toscana nelle vicinanze di Firenze. L’evento sismico, di magnitudo 2.3, è stato localizzato a 28 chilometri da Firenze a una profondità di 8 chilometri dalla crosta terrestre. I comuni interessati dal sisma sono stati i seguenti: Borgo San Lorenzo, Vicchio, ...

Terremoto Centro Italia : continuano le repliche - Nuova lieve scossa avvertita in zona epicentro : Proseguono le scosse di Terremoto al confine fra Abruzzo e Lazio, dopo l'evento sismico di magnitudo 4.4 avvenuto ieri pomeriggio. Poco fa, alle ore 11.43, una nuova lieve scossa di magnitudo 2.6...

Terremoto all'Aquila - Nuova scossa di 3.5. Sisma di 4.4 avvertito a Roma. Scuole chiuse oggi in Ciociaria - disagi sui treni : Terremoto, una nuova scossa di magnitudo 3.5 è stata registrata in provincia dell'Aquila alle 00.19. Stesso epicentro del Sisma delle 18.35 di magnitudo di 4.4: pochi chilometri...

Terremoto nella Marsica - continua lo sciame sismico : notte di paura tra Lazio e Abruzzo - Nuova forte scossa : continua a tremare la terra nella Marsica, al confine tra Lazio e Abruzzo, dove nelle ultime ore si sta verificando un vero e proprio sciame sismico. Dopo la scossa di Terremoto di magnitudo 4.4 di ieri pomeriggio, nella notte alle 00:20 si è verificato un altro sisma di magnitudo 3.5 a 10.6km di profondità. Le scosse minori si susseguono a ripetizione, ad una media di 5 ogni ora. La popoLazione locale è impaurita, ben consapevole ...

Nuova scossa di terremoto a L’Aquila nella notte : magnitudo 3.5 : Altro fenomeno sismico nella provincia d L'Aquila in poche ore. Si tratta di una scossa di una magnitudo 3.5 con epicentro a 3 km da Balsorano (AQ) ad una profondità di 11Km.Continua a leggere

Terremoto all'Aquila - Nuova scossa di 3.5. Sisma di 4.4 avvertito a Roma. Scuole chiuse domani in Ciociaria - disagi sui treni AV : Terremoto, una nuova scossa di magnitudo 3.5 è stata registrata in provincia dell'Aquila alle 00.19. Stesso epicentro del Sisma delle 18.35 di magnitudo di 4.4: pochi chilometri...

Terremoto in tempo reale Nuova scossa tra Lazio e Abruzzo - trema la terra a Sora : La terra nelle prime ore di stamattina ha tremato sia nel Lazio che in Abruzzo. L’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia di Roma ha segnalato un Terremoto a 7 chilometri da Sora in provincia di Frosinone nel Lazio. L’evento sismico, di magnitudo 2.5, si è verificato alle ore 4,39 di oggi. L’epicentro della scossa è stato localizzato a 5 chilometri da BalSorano in provincia dell’Aquila a una profondità di chilometri 14 dalla crosta ...

Nuova scossa di terremoto avvertita in Bosnia [MAPPE e DATI] : Una Nuova scossa di terremoto, magnitudo 3.3, è stata avvertita questa mattina, alle 05:32 UTC, in Bosnia centrale, colpita ieri da un forte sisma magnitudo 5.1. L’epicentro della scossa odierna è stato localizzato a 12 km sudovest da Blatnica (dati Centro Euro-Mediterraneo). Molte persone sono state svegliate dal sisma, avvertito in una vasta area del Paese. Al momento non si segnalano danni o feriti. L'articolo Nuova scossa di terremoto ...

Terremoto in tempo reale - Nuova scossa nel Lazio - trema la terra a Amatrice : L’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia di Roma ha segnalato una nuova scossa di Terremoto avvenuto nel Lazio nella tarda mattinata di oggi. La scossa di lieve entità, di magnitudo 1,6, è avvenuta alle ore 11,09 di oggi. L’epicentro della scossa è stato segnalato a 6 chilometri da Amatrice a una profondità di 14 chilometri dalla crosta terrestre. I comuni vicini all’evento sismico sono stati: Cittareale, Montereale, Accumoli, ...

Terremoto in tempo reale - Nuova scossa in Emilia trema la terra a Carpi : L’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia di Roma ha reso noto che pochi minuti fa in Italia c’è stata un’altra scossa questa volta in Emilia. La scossa, di magnitudo 2.5, è avvenuta alle ore 9,22 di stamattina ed è stata localizzata a una profondità di 25 chilometri dalla crosta terrestre. I comuni interessati dall’evento sono stati Correggio, Rio Saliceto, San Martino in Rio, Campagnola Emilia, Bagnolo in Piano. La scossa è ...

Terremoto Filippine - Nuova forte scossa di magnitudo 6.5 scuote l’isola di Mindanao : nuova forte scossa di Terremoto di magnitudo 6.5 sull'isola delle Filippine di Mindanao. Il Terremoto, che arriva dopo quello di due giorni fa che ha provocato anche delle vittime, è stato registrato dal servizio geologico statunitense Usgs alle 9.11 locali (le 2.11 in Italia). Non sono al momento disponibili informazioni su eventuali danni a persone o cose.Continua a leggere