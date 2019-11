Nuoto | domani il TAS deciderà sul caso Sun Yang | il nuotatore cinese rischia una

Fonte : sportfair

(Di giovedì 14 novembre 2019) Ilparteciperàall’udienza davanti al TAS, al termine della quale potrebbe arrivare una pesante squalifica La giornata disarà cruciale per la carriera di Sun, ilinfatti comparirà davanti al TAS di Losanna per assistere all’udienza in cui verrà discusso il comportamento tenuto nel settembre 2018. LaPresse Il tre volte campione olimpico a Londra 2012 e Rio 2016 infatti è stato accusato di aver distrutto il proprio campione di sangue con un martello, durante un controllo senza preavviso. Un gesto inserito all’interno di un rapporto redatto dalla commissione Antidoping della Federazione internazionale di, scritto a gennaio, e finito davanti al TAS dopo l’appello della WADA alla decisione della FINA di far decadere ilper un vizio di forma. Una scelta che ha permesso a Sundi partecipare ai ...

antoposeidon68 : RT @FINPARALIMPICO: #Finpnews #Finpnews Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella riceverà domani al Quirinale la Nazionale Italia… - ilfaroonline : Nuoto Paralimpico, domani gli Azzurri al Quirinale - pietrorizzatoph : RT @FINPARALIMPICO: #Finpnews #Finpnews Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella riceverà domani al Quirinale la Nazionale Italia… -