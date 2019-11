Nel furgone con 35 clandestini | italiano arrestato vicino a Montecarlo

Fonte : ilgiornale

(Di giovedì 14 novembre 2019) Fabrizio Tenerelli Con l'accusa di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina è finito in carcere il passeur: unche si è giustificato con la polizia di frontiera francese, dicendo di aver noleggiato il mezzo per effettuare un trasloco Viaggiavano stipati dentro un, proprio come bestie destinate al macello: senza finestre, ventilazione, cibo e acqua. Si tratta di trentacinque migranti irregolari scoperti dalla “police” francese, di pattuglia in un’area di servizio situataal valico de la Turbie, sull’autostrada A8, poco lontano dal Principato di Monaco, durante un controllo a bordo di unPeugeot Boxer, immatricolato in Italia. Con l'accusa di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina è finito in carcere il passeur: unche si è giustificato con gli investigatori della polizia di frontiera francese (la Paf), dicendo di aver ...

madonna_rita : La #Disney aumenta eventi di orgoglio LGBT ed elementi di propaganda nei prodotti. Il #20NOVEMBRE 2019 SARÀ CONSEGN… - letiziarabiti : RT @QuellaStrana: Mi fanno ridere quelli che giustificano quelli col furgone che guidano da arresto. -Poveretti, stanno lavorando. Invece i… - QuellaStrana : Mi fanno ridere quelli che giustificano quelli col furgone che guidano da arresto. -Poveretti, stanno lavorando. In… -