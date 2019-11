Nazionale cinese | Lippi si dimette | decisiva la sconfitta contro la Siria

Fonte : calcioweb.eu

(Di giovedì 14 novembre 2019) Marcellosi è dimesso. Non sarà più commissario tecnico della Cina, dopo lacon laper 2-1 nel girone di qualificazione in vista dei Mondiali 2022. “Se una squadra gioca come abbiamo giocato noi stasera, senza grinta, senza rabbia, senza cuore, senza personalità, con paura di giocare, senza fare tre passaggi di fila, senza costruire un’azione, senza che i giocatori importanti diano quel contributo, vuol dire che l’allenatore non sta facendo bene il suo lavoro. E io non sto facendo il mio lavoro”, ha detto in conferenza stampa a Dubai.aveva già allenato la Cina nel periodo dall’ottobre 2016 al gennaio del 2019. Era tornato in carica il 24 maggio di quest’anno, ma i risultati, secondo posto a 7 punti dietro la(12 punti), ha convinto l’allenatore viareggino a rassegnare le proprie dimissioni. Scarica o ...

CalcioWeb : #Cina, #Lippi rassegna le dimissioni ?? durissime parole del tecnico nei confronti della squadra ?? - BombeDiVlad : #Ufficiale ?? Marcello #Lippi si dimette da c.t. della nazionale cinese ???? #LeBombeDiVlad #LBDV - InvestingItalia : Changpeng Zhao esprime pubblicamente la propria opinione sulla criptovaluta nazionale cinese - -