Napoli senza manutenzione | ancora una volta è disastro maltempo

Napoli meglio col 4-3-3. Errori di Koulibaly si vedono di più senza Albiol e su De Laurentiis … : Chiariello: Napoli, De Laurentiis non si rende conto che deve chiudere subito questa vicenda, perché altrimenti i danni di immagine saranno incalcolabili. Napoli DE Laurentiis Koulibaly Albiol – A ‘Punto Nuovo Sport Show’, in onda su Radio Punto Nuovo, sono intervenuti vari opinionisti e giornalisti per discutere delle ultime vicende in casa Napoli e di altro. Questi i loro pareri riportati da ForzAzzurri.net: Chiariello: “Mancini ...

Contro il Napoli - il Milan senza Bennacer e Calhanoglu : Il Milan non potrà schierare Bennacer e Calhanoglu Contro il Napoli. Sono tra i tredici squalificati per la 13esima giornata di Serie A. Oltre ai due centrocampisti rossoneri il Giudice sportivo Gerardo Mastrandrea ha fermato per una giornata anche Malinovskyi dell’Atalanta, Mateju del Brescia, Hernani del Parma, Bani del Bologna, Castrovilli e Pulgar della Fiorentina, Cionek e Tomovic della Spal, Danilo del Bologna, Becao e Okaka ...

Trombetti : Napoli squadra senza più personalità. Non protesta nemmeno per calci di rigore sacrosanti : “Il Napoli è una squadra che ormai mostra spaventosi limiti di personalità. Fino ad apparire a tratti abulica. Rassegnata”. Lo scrive Guido Trombetti su Repubblica Napoli. Lo conferma, dice, l’assenza della benché minima protesta, da parte dei calciatori, nei confronti di rigori lampanti non concessi dall’arbitro in Napoli-Genoa. Il Napoli si trova nella crisi più grave dell’era De Laurentiis, il giudizio sulla ...

Napoli senza pace - dopo Allan tocca a Zielinski : furto in auto : Continua il clima poco sereno a Napoli. Quarantotto ore dopo l’intrusione in casa Allan, un altro episodio di criminalità ai danni di un calciatore del Napoli: come riporta La Repubblica di oggi, ignoti ieri mattina hanno danneggiato l’auto del centrocampista polacco Piotr Zielinski, portando via lo stereo e il navigatore, dopo avere infranto il finestrino dal lato passeggero. Ad accorgersi dell’effrazione è stata la ...

Savelli : la differenza tra Napoli e Inter è che la pura rabbia non funziona senza controllo : Su Libero Claudio Savelli scrive di Inter e Napoli e del differente modo che hanno trovato per uscire e non uscire dalla crisi in cui sono piombate dopo il martedì di Champions della scorsa settimana. Conte, con le sue dichiarazioni contro la società, cercava di far compiere alla squadra un salto di qualità mentale. Ci è riuscito. “La squadra non è venuta meno alle sue responsabilità. Anzi, ha sfoderato una delle migliori prestazioni ...

Serie A - crisi Napoli : lo 0-0 in casa col Genoa tra i fischi è il punto più basso dell’era De Laurentiis. L’Inter sorride (senza convincere) : C’è la sofferenza e il premio finale, per l’Inter. C’è il buio pesto per il Napoli. Dopo ammutinamenti, polemiche, e un martedì di Champions bollente il ritorno in campo in campionato porta umori diametralmente opposti per nerazzurri e partenopei. In casa Inter la tensione, dopo le accuse di Conte alla società nel post gara di Dortmund si avverte e il Verona quasi ne approfitta: l’Inter è imprecisa e bruttina, gli ...

Napoli - pari senza reti col Genoa : bocche cucite a fine partita - Carlo Ancelotti rischia davvero? : Tutto cambia affinché nulla cambi. L'ammutinamento e tutto ciò che ne è conseguito non hanno lasciato il segno sul campo. In un San Paolo semi vuoto e indeciso tra la contestazione e il sostegno, il Napoli contro il Genoa è stato la solita squadra sbiadita dell'ultimo mese ed è uscito tra fischi mer

Napoli-Genoa - le probabili formazioni : problemi in difesa per Ancelotti - Thiago Motta senza Kouamé : Napoli-Genoa, le probabili formazioni – Si gioca al San Paolo l’anticipo serale del sabato. In campo Napoli e Genoa. Partenopei reduci da un momento delicatissimo. L’ambiente non è sereno, turbolenze dopo la gara di Champions League contro il Salisburgo. I calciatori hanno deciso di interrompere volontariamente il ritiro fissato dopo la gara contro la Roma. I tifosi hanno pesantemente contestato la squadra in allenamento ...

La Stampa : il Napoli è imploso. Ancelotti si è scoperto senza carisma e si è perso il Napoli : Quanto accaduto a Napoli riscrive la letteratura del pallone scrive La Stampa. Ancelotti, allenatore notoriamente amante del dialogo e capace di portare dalla sua parte i giocatori più tignosi, si trova all’improvviso “privato di carisma e credibilità davanti ad una squadra che decide per l’ammutinamento lasciando vuoti i letti nel ritiro di Castelvolturno”. Lo spogliatoio ribelle e compatto rifiuta di tornare nel ritiro ...

Napoli senza un’identità. Ci sono tante cose che non funzionano : se ne parla a Radio Marte : Giordano sul Napoli: I numeri sono catastrofici. Le partite si possono vincere o perdere, ma ciò che mi stupisce è lo sguardo dei giocatori A Radio Marte, nel corso di Marte Sport Live, sono intervenuti vari opinionisti e giornalisti per parlare del momento non fortunato del Napoli e di altro. Questi i loro interventi riportati da forzazzurri.net: Maurizio Pistocchi, giornalista: “Ci sono tante cose che non funzionano nel Napoli e alcune ...

Gazzetta : Napoli - crisi palpabile e senza attenuanti : Sprofondo Napoli. E, stavolta, non ci sono attenuanti. La crisi è palpabile, tanto evidente che prevale l’incredulità in questo momento. Decisamente critico il commento della Gazzetta dello Sport sulla prestazione del Napoli ieri all’Olimpico. Comincia a preoccupare l’andamento della squadra di Ancelotti che nelle ultime tre gare ha raccolto solo due punti con i pareggi contro Spal e Atalanta. La classifica comincia a preoccupare, ...

Il mio Roma-Napoli senza interesse e curiosità. Perché il campionato sembra già deciso in partenza : È la giornata di Roma-Napoli e, meno di una settimana fa, l’avevo immaginata completamente diversa. Immaginavo, come facevo fino a poco tempo fa, di aspettare le 15.00 non vedendo l’ora che iniziasse la partita, attendendo la discesa in campo dei nostri ragazzi, attendendo la formazione che avrebbe dovuto rilanciare il cammino del Napoli in campionato. Invece no, niente di tutto questo. L’andazzo del campionato ha fatto sì che stamattina mi sia ...

Roma-Napoli 1-0 La Diretta Si riprende senza cambi : Si apre con l'interessantissima sfida tra Roma e Napoli il programma dell11a giornata di Serie A, alle ore 15 di questo sabato di campionato. I giallorossi hanno conquistato il quarto posto della...