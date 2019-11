Napoli | Milik rischia uno stop fino a 30 giorni | lesione muscolare addominale

Fonte : Blastingnews

(Di giovedì 14 novembre 2019) In casasembravano ormai scongiurati ulteriori problemi dopo l'ammutinamento dei calciatori nei confronti della società. Ma i tifosi azzurri non possono mai stare tranquilli. Ilquest'anno non vive un momento felice e la posizione in classifica ne è la testimonianza. Il clima in casanon è mai stato più gelido e le voci sulla possibile cessione dei senatori o addirittura della società non fanno altro che generare ulteriori paranoie. A turbare ancor di più la società calcioe i tifosi ma soprattutto il tecnico Ancelotti è l'infortunio riportato da Arkadiusz. L'attaccante polaccora in campionato è stato il più prolifico dell'intera schiera di finalizzatori azzurri. In un attacco composto da campioni come Mertens, Lozano, Insigne, Callejon, Younes,è riuscito non solo a trovare il suo spazio ma a riprendersi il suo posto da titolare. Dopo i ...

_SiGonfiaLaRete : Infortunio #Milik, #DeNicola fa chiarezza - Ciaps7 : @EresMar_ Non ce la faccio più. Al fantacalcio ho mezza squadra del Napoli e Milik comprato per il 3* anno consecut… - TuttoFanta : ??#NAPOLI: Lavoro personalizzato per #Manolas, #Allan e #Ghoulam. Nei prossimi giorni accertamenti per #Milik. ????… -