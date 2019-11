Napoli | De Laurentiis prepara il conto ai suoi giocatori | la vendetta dopo

Per il futuro del Napoli - De Laurentiis punterà su cinque calciatori : Secondo quanto riporta l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, Aurelio De Laurentiis, per il futuro del Napoli, punterà su cinque calciatori. I nomi sarebbero: Lozano, Manolas, Fabian Ruiz, Meret e Di Lorenzo. Il Napoli vive una situazione da brividi, nulla più è come prima, quell’atto di insubordinazione dei giocatori, nel martedì di Champions League, ha gettato nello sconforto un’intera città. Da qui la minaccia ...

Il Napoli e la vendetta di Aurelio De Laurentiis : Aurelio De Laurentiis ha convocato a casa sua a Los Angeles Danny DeVito. L’attore, che lo conosce da anni, anche se non immagina la richiesta, sa che vuole conforto, quando lo chiama senza preamboli. Infatti, appena lo vede gli dice: Danny, devi dirigermi un film. Che film? Hai presente “Il giudizi

Napoli meglio col 4-3-3. Errori di Koulibaly si vedono di più senza Albiol e su De Laurentiis … : Chiariello: Napoli, De Laurentiis non si rende conto che deve chiudere subito questa vicenda, perché altrimenti i danni di immagine saranno incalcolabili. Napoli DE Laurentiis Koulibaly Albiol – A ‘Punto Nuovo Sport Show’, in onda su Radio Punto Nuovo, sono intervenuti vari opinionisti e giornalisti per discutere delle ultime vicende in casa Napoli e di altro. Questi i loro pareri riportati da ForzAzzurri.net: Chiariello: “Mancini ...

Napoli - l'offerta dello sceicco Al-Thani fa vacillare Aurelio De Laurentiis : Secondo quanto rilanciato dal quotidiano inglese Daily Mail, la famiglia qatariota Al-Thani - già proprietaria del Paris Saint Germain- sarebbe interessata ad acquistare il Napoli calcio. Il presidente del club partenopeo, Aurelio De Laurentiis, si sarebbe visto recapitare un'offerta di 560 milioni

Napoli caos - la vendetta di De Laurentiis : ecco l'azione legale sui diritti d'immagine : Allan, tra i presunti capi della rivolta, è quello che arriva per primo a Castel Volturno. Deve smaltire la distorsione alla caviglia e quindi svolge lavoro personalizzato. Ancelotti sceglie...

Napoli - offerta di Al Thani/ 560 milioni di euro per convincere De Laurentiis : Napoli, pronta offerta di Al Thani: sul piatto vi sarebbero 560 milioni di euro per convincere il patron Aurelio De Laurentiis

Libero : del caos Napoli beneficerà De Laurentiis. Potrà vendere i calciatori in scadenza che chiedono troppo per il rinnovo : Libero racconta di un Napoli “sempre più nel caos”, con una parte della rosa che “ha rotto con Ancelotti (ormai al capolinea della sua avventura partenopea: a fine stagione saluterà), non più considerato il condottiero e sergente di ferro dei tempi d’oro”. Di questa delicata situazione, scrive il quotidiano, beneficerà sul lungo periodo il presidente De Laurentiis “che Potrà disfarsi di quei calciatori ormai a fine ...

Lo sceicco Al-Thani vuole il Napoli! Offerta da mezzo miliardo : il proprietario del PSG tenta De Laurentiis : Dall’Inghilterra arriva un clamoroso rumor di mercato: lo sceicco Al-Thani, già proprietario del PSG, sarebbe pronto ad offrire oltre mezzo miliardo per rilevare il Napoli da De Laurentiis L’ambiente Napoli non sta vivendo il suo momento migliore. Dopo la crisi di prestazioni e risultati, l’ammutinamento dei giocatori contrari al ritiro e alcuni episodi di criminali che hanno fatto allontanare le mogli di alcuni titolarissimi, la ...

Il Mattino : troppi allarmismi - De Laurentiis pensa a una causa ai calciatori per danni all’immagine del Napoli : Aurelio De Laurentiis non passerà sopra all’ammutinamento della sua squadra. Sta solo aspettando di capire quale possa essere la miglior mossa possibile. Secondo quanto scrive il Mattino, il presidente non ha gradito che sia stato dato tanto risalto agli episodi di criminalità che hanno interessato Allan e Zielinski. Scrive il quotidiano: “troppi allarmismi, troppo clamore. Anche in vista del futuro”. Per questo motivo, la ...

Napoli : Di Gennaro - Lo Monaco e Bucciantini su Ancelotti e De Laurentiis : Napoli Ancelotti DE Laurentiis – A Radio Marte nella trasmissione “Si gonfia la rete”, sono intervenuti Di Gennaro, Lo Monaco e Bucciantiniper parlare dele ultime vicende in casa Napoli, di Ancelotti e De Laurentiis. Questi i loro interventi riportati da ForzAzzurri.net: Antonio Di Gennaro: “Un ammutinamento come quello accaduto in casa Napoli non l’ho mai vissuto, ma va detto che tutti ci aspettavamo, al secondo anno di Ancelotti, ...

Delio Rossi : “Napoli - qualche anno fa De Laurentiis ha chiamato anche me” : Delio Rossi: se il Napoli mi ha mai chiamato? In passato sì, ma rientrava nell’ordine di sentire diversi allenatori e De Laurentiis ha chiamato anche me. Non ricordo che periodo era, ma qualche anno fa A Radio Marte, nel corso di Marte Sport Live è intervenuto Delio Rossi, allenatore. Rossi ha parlato del Napoli e delle ultime vicende in casa azzurra. Queste le sue parole: “Il Napoli è molto forte, il problema è che non sta rendendo per ...

Marino : ”Il Napoli si riprenderà. De Laurentiis fa bene a tenere la tensione alta” : Marino sul Napoli: De Laurentiis fa bene a tenere la tensione alta, ma è un presidente che sa anche ricostruire i rapporti Marino Napoli – Pierpaolo Marino, responsabile dell’area tecnica dell’Udinese, è intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva. per parlare -tra l’altro- anche delle vicende in casa Napoli e di De Laurentiis. Questo quanto detto da Marino: SULLA SITUAZIONE DI GOTTI: “Avevamo subito ...

De Laurentiis torni De Laurentiis - altrimenti si va all’autodistruzione del Napoli : L’unica speranza era che De Laurentiis tornasse De Laurentiis. Il Corriere dello Sport, oggi, con un corsivo di Antonio Giordano, ci offre la speranza, ci dice che il velo – che da una settimana è calato davanti agli occhi del presidente del Napoli – potrebbe lentamente sollevarsi. Sarebbe la conferma che Napoli può essere governata solo da lontano. Come del resto lui ha sempre saputo e fatto. Forse nemmeno De Laurentiis è fino ...